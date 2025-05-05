Плиты во взорвавшейся из-за газа квартиры в Москве упали на этаж ниже. Видео

Газовый взрыв в квартире спровоцировал обрушение перекрытий на этажи ниже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плиты во взорвавшейся из-за газа квартиры в Москве упали на этаж ниже, судьба жильцов неизвестна
Плиты во взорвавшейся из-за газа квартиры в Москве упали на этаж ниже, судьба жильцов неизвестна Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Плиты перекрытий верхних этажей в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, обрушились. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«И также перекрытие, если вы посмотрите с другой стороны дома, перекрытие с крыши, они упали на пол и вместе с полом упали на восьмой этаж. И в этой квартире тоже жили люди, там снимали квартиру. И что с этими людьми непонятно. Говорят, что эта квартира там горит до сих пор, ее не могут потушить именно из-за этих плит, потому что они мешают», — рассказала очевидец корреспонденту URA.RU. Женщина отметила, что в ближайшее время на место прибудет подъемный кран, с помощью которого поднимут плиты. Лишь после завершения этих работ будет проведена экспертная оценка, по итогам которой станет ясно, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры.

На девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Плиты перекрытий верхних этажей в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, обрушились. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «И также перекрытие, если вы посмотрите с другой стороны дома, перекрытие с крыши, они упали на пол и вместе с полом упали на восьмой этаж. И в этой квартире тоже жили люди, там снимали квартиру. И что с этими людьми непонятно. Говорят, что эта квартира там горит до сих пор, ее не могут потушить именно из-за этих плит, потому что они мешают», — рассказала очевидец корреспонденту URA.RU. Женщина отметила, что в ближайшее время на место прибудет подъемный кран, с помощью которого поднимут плиты. Лишь после завершения этих работ будет проведена экспертная оценка, по итогам которой станет ясно, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры. На девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...