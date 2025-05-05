Плиты перекрытий верхних этажей в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел взрыв, обрушились. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«И также перекрытие, если вы посмотрите с другой стороны дома, перекрытие с крыши, они упали на пол и вместе с полом упали на восьмой этаж. И в этой квартире тоже жили люди, там снимали квартиру. И что с этими людьми непонятно. Говорят, что эта квартира там горит до сих пор, ее не могут потушить именно из-за этих плит, потому что они мешают», — рассказала очевидец корреспонденту URA.RU. Женщина отметила, что в ближайшее время на место прибудет подъемный кран, с помощью которого поднимут плиты. Лишь после завершения этих работ будет проведена экспертная оценка, по итогам которой станет ясно, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры.
На девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека.
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