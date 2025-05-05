В Тюмени задерживается прибытие самолета из Надыма, где введен план «Ковер»

Прибытие самолета Надым (ЯНАО) — Тюмень задерживается на два часа. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Утром 5 мая Росавиация объявила, что в аэровокзале Надыма введен план «Ковер».
«Надым — Тюмень. Номер рейса: YC 148. По расписанию: 17:15, 05.05, расчетное время: 19:37, 05.05. Терминал: Авиакомпания: „Ямал“, — указано в информации на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.
В пресс-службу авиакомпании «Ямал» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что утром 5 мая в аэропорту Надыма был объявлен план «Ковер». В целях безопасности, аэровокзал временно не принимает и не отправляет самолеты.
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