Погибшая в пожаре в московской квартире была заведующей детсада

В результате пожара, который произошел в московской квартире из-за взрыва газа, погибла, вероятно, заведующая детским садом. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома.
«Она работала воспитательницей, но, насколько мне известно, она была заведующей в детском саду», — рассказала жительница. Она добавила, что учреждение находится неподалеку от дома, где произошел пожар.
В Москве, на улице Генерала Тюленева, 4 мая произошел взрыв, вызвавший крупный пожар. Два человека погибли.. Подробности — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.