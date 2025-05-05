Погибшая в пожаре в московской квартире была заведующей детсада

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Пожар мог произойти из-за взрыва газа (архивное фото)
Пожар мог произойти из-за взрыва газа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В результате пожара, который произошел в московской квартире из-за взрыва газа, погибла, вероятно, заведующая детским садом. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома.

«Она работала воспитательницей, но, насколько мне известно, она была заведующей в детском саду», — рассказала жительница. Она добавила, что учреждение находится неподалеку от дома, где произошел пожар.

В Москве, на улице Генерала Тюленева, 4 мая произошел взрыв, вызвавший крупный пожар. Два человека погибли.. Подробности — в материале URA.RU.

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В результате пожара, который произошел в московской квартире из-за взрыва газа, погибла, вероятно, заведующая детским садом. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома. «Она работала воспитательницей, но, насколько мне известно, она была заведующей в детском саду», — рассказала жительница. Она добавила, что учреждение находится неподалеку от дома, где произошел пожар. В Москве, на улице Генерала Тюленева, 4 мая произошел взрыв, вызвавший крупный пожар. Два человека погибли.. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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