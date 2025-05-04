В Москве погибли люди из-за взрыва и пожара в доме: что известно

В одном из многоквартирных домов на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв, приведший к крупному пожару. По предварительной информации, пострадали десять человек. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
Что случилось
На улице Генерала Тюленева в Москве 4 мая вечером произошел сильный пожар. Об этом написала Baza. Очевидцы сообщили, что перед этим слышали взрыв. На место прибыли оперативные службы. Они пытаются потушить огонь.
Данные о пострадавших
Первоначально экстренные службы сообщили, что в результате пожара пострадали шесть человек. Позднее РИА Новости уточнило, что количество пострадавших возросло до десяти. Ранее сообщалось о двух погибших.
В чем причина пожара
Предположительно, в одной из квартир на девятом этаже произошел взрыв газового баллона, в результате чего были повреждены перекрытия на двух этажах здания и возник пожар, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Ту же причину называют источники telegram-канала Baza. О запахе газа перед трагедией заявили очевидцы произошедшего.
Реакция властей
Следственный комитет города Москвы начал проведение доследственной проверки. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
Эвакуация
По информации столичного МЧС, из подъездов на улице Генерала Тюленева были эвакуированы жители. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Для эвакуированных граждан подготовлены временные пункты размещения. На видеозаписях, распространенных РЕН ТВ, видно, как сотрудники экстренных служб обследуют крышу здания.
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