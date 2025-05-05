Погибшая в результате взрыва в Москве пару недель назад проводила мужа на СВО

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Наталья погибла во время пожара
Наталья погибла во время пожара Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Погибшая в результате взрыва в Москве Наталья всего несколько недель назад проводила мужа на службу в СВО. Об этом рассказали соседи женщины.

"Наталья всего пару недель назад проводила супруга служить на СВО", — передает слова соседей aif.ru. Там добавили, что в результате пожара погиб старший сын женщины. Она работала воспитательницей в детском саду.

Младшего ребенка удалось спасти. На момент взрыва в квартире также находилась ее мама. Пожар унес жизни трех человек, многие получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

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Погибшая в результате взрыва в Москве Наталья всего несколько недель назад проводила мужа на службу в СВО. Об этом рассказали соседи женщины. "Наталья всего пару недель назад проводила супруга служить на СВО", — передает слова соседей aif.ru. Там добавили, что в результате пожара погиб старший сын женщины. Она работала воспитательницей в детском саду. Младшего ребенка удалось спасти. На момент взрыва в квартире также находилась ее мама. Пожар унес жизни трех человек, многие получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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