Погибшая в результате взрыва в Москве пару недель назад проводила мужа на СВО

Погибшая в результате взрыва в Москве Наталья всего несколько недель назад проводила мужа на службу в СВО. Об этом рассказали соседи женщины.
"Наталья всего пару недель назад проводила супруга служить на СВО", — передает слова соседей aif.ru. Там добавили, что в результате пожара погиб старший сын женщины. Она работала воспитательницей в детском саду.
Младшего ребенка удалось спасти. На момент взрыва в квартире также находилась ее мама. Пожар унес жизни трех человек, многие получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
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