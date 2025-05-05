Пострадавший в результате пожара в московской квартире получил ожоги 80% тела

В результате пожара в квартире на юго-западе Москвы пострадавший получил ожоги 80% поверхности тела. Об этом рассказали в экстренных службах.
«У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что он был срочно госпитализирован.
Пожар произошел 4 мая на девятом этаже здания на улице Генерала Тюленева, где загорелись две квартиры и обрушились перекрытия. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, передает «Ридус». Ликвидация пожара завершилась около 23:00, в результате происшествия погибли три человека.
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