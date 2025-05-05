Пострадавший в результате пожара в московской квартире получил ожоги 80% тела

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Пострадавший госпитализирован
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новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В результате пожара в квартире на юго-западе Москвы пострадавший получил ожоги 80% поверхности тела. Об этом рассказали в экстренных службах.

«У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что он был срочно госпитализирован.

Пожар произошел 4 мая на девятом этаже здания на улице Генерала Тюленева, где загорелись две квартиры и обрушились перекрытия. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, передает «Ридус». Ликвидация пожара завершилась около 23:00, в результате происшествия погибли три человека.

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В результате пожара в квартире на юго-западе Москвы пострадавший получил ожоги 80% поверхности тела. Об этом рассказали в экстренных службах. «У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что он был срочно госпитализирован. Пожар произошел 4 мая на девятом этаже здания на улице Генерала Тюленева, где загорелись две квартиры и обрушились перекрытия. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, передает «Ридус». Ликвидация пожара завершилась около 23:00, в результате происшествия погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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