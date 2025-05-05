Тела погибших при взрыве газа в Москве отправили на опознание

Спасатели извлекли останки трех погибших при взрыве на юго-западе Москвы. В 04:00 утра понедельника их доставили в морг для опознания, рассказал представитель экстренных служб столицы.
«Тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04:00 понедельника направлены в морг для опознания», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. После тушения пожара тела трех погибших оставались все это время на балконе дома до окончания следственных мероприятий.
Взрыв газа в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева повредил четыре квартиры. Медицинскую помощь потребовали 18 пострадавших, шестерых госпитализировали, включая двух детей. Один взрослый отказался от лечения после госпитализации.
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