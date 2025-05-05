Тела погибших при взрыве газа в Москве отправили на опознание

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Пожар ликвидировали в 23:00 по московскому времени
Пожар ликвидировали в 23:00 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Спасатели извлекли останки трех погибших при взрыве на юго-западе Москвы. В 04:00 утра понедельника их доставили в морг для опознания, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«Тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04:00 понедельника направлены в морг для опознания», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. После тушения пожара тела трех погибших оставались все это время на балконе дома до окончания следственных мероприятий.

Взрыв газа в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева повредил четыре квартиры. Медицинскую помощь потребовали 18 пострадавших, шестерых госпитализировали, включая двух детей. Один взрослый отказался от лечения после госпитализации.

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Спасатели извлекли останки трех погибших при взрыве на юго-западе Москвы. В 04:00 утра понедельника их доставили в морг для опознания, рассказал представитель экстренных служб столицы. «Тела всех трех погибших извлечены спасателями и в 04:00 понедельника направлены в морг для опознания», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. После тушения пожара тела трех погибших оставались все это время на балконе дома до окончания следственных мероприятий. Взрыв газа в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева повредил четыре квартиры. Медицинскую помощь потребовали 18 пострадавших, шестерых госпитализировали, включая двух детей. Один взрослый отказался от лечения после госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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