Появилось видео с места убийства женщины на жд-станции в Екатеринбурге

05 мая 2025 в 14:30 Размер текста - 17 +

Трагедия на станции произошла 26 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU В распоряжении URA.RU появилось видео с екатеринбургской жд-станции «Чапаевская», где зверски убили 63-летнюю Тамару Грибанову. Юрист семьи Юлия Липинская заявила агентству, что обратилась за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину. На видеозаписи видно, что рядом с Тамарой стоит мужчина в черной одежде. Предполагаемого убийцу сняла камера проезжавшего мимо поезда. «Это единственная запись, на которую попало лицо предполагаемого преступника. Из-за плохого качества составить фоторобот и объявить его в розыск невозможно», — отметила Липинская. Преступник до сих пор на свободе. «Мы обратились к [Александру Бастрыкину] с просьбой ускорить поиски и привлечь дополнительные силы свердловской полиции и СКР. Мы пытались организовать личный прием с генералом [Александром Перепелициным], главой Центрального управления СКР на транспорте, но нам отказали», — добавила юрист. По ее словам, за достоверную информацию о злоумышленнике, она готова заплатить вознаграждение — 300 тысяч рублей (анонимность гарантируется). «Возможно, вы видели момент убийства. Или вы можете описать внешний вид, особые приметы [преступника]», — заключила она. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Татьяну зарезали. Ее тело обнаружили прохожие, которые вызвали врачей и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен. Предполагаемый преступник попал на камеры магазина Фото: предоставлено Юлией Липинской Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжении URA.RU появилось видео с екатеринбургской жд-станции «Чапаевская», где зверски убили 63-летнюю Тамару Грибанову. Юрист семьи Юлия Липинская заявила агентству, что обратилась за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину. На видеозаписи видно, что рядом с Тамарой стоит мужчина в черной одежде. Предполагаемого убийцу сняла камера проезжавшего мимо поезда. «Это единственная запись, на которую попало лицо предполагаемого преступника. Из-за плохого качества составить фоторобот и объявить его в розыск невозможно», — отметила Липинская. Преступник до сих пор на свободе. «Мы обратились к [Александру Бастрыкину] с просьбой ускорить поиски и привлечь дополнительные силы свердловской полиции и СКР. Мы пытались организовать личный прием с генералом [Александром Перепелициным], главой Центрального управления СКР на транспорте, но нам отказали», — добавила юрист. По ее словам, за достоверную информацию о злоумышленнике, она готова заплатить вознаграждение — 300 тысяч рублей (анонимность гарантируется). «Возможно, вы видели момент убийства. Или вы можете описать внешний вид, особые приметы [преступника]», — заключила она. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Татьяну зарезали. Ее тело обнаружили прохожие, которые вызвали врачей и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.