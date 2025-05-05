Появилось видео с места убийства женщины на жд-станции в Екатеринбурге

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Трагедия на станции произошла 26 апреля Фото:

В распоряжении URA.RU появилось видео с екатеринбургской жд-станции «Чапаевская», где зверски убили 63-летнюю Тамару Грибанову. Юрист семьи Юлия Липинская заявила агентству, что обратилась за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину.

На видеозаписи видно, что рядом с Тамарой стоит мужчина в черной одежде. Предполагаемого убийцу сняла камера проезжавшего мимо поезда. «Это единственная запись, на которую попало лицо предполагаемого преступника. Из-за плохого качества составить фоторобот и объявить его в розыск невозможно», — отметила Липинская.

Преступник до сих пор на свободе. «Мы обратились к [Александру Бастрыкину] с просьбой ускорить поиски и привлечь дополнительные силы свердловской полиции и СКР. Мы пытались организовать личный прием с генералом [Александром Перепелициным], главой Центрального управления СКР на транспорте, но нам отказали», — добавила юрист.

По ее словам, за достоверную информацию о злоумышленнике, она готова заплатить вознаграждение — 300 тысяч рублей (анонимность гарантируется). «Возможно, вы видели момент убийства. Или вы можете описать внешний вид, особые приметы [преступника]», — заключила она.

Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Татьяну зарезали. Ее тело обнаружили прохожие, которые вызвали врачей и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.

Предполагаемый преступник попал на камеры магазина
Предполагаемый преступник попал на камеры магазина
Фото:

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В распоряжении URA.RU появилось видео с екатеринбургской жд-станции «Чапаевская», где зверски убили 63-летнюю Тамару Грибанову. Юрист семьи Юлия Липинская заявила агентству, что обратилась за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину. На видеозаписи видно, что рядом с Тамарой стоит мужчина в черной одежде. Предполагаемого убийцу сняла камера проезжавшего мимо поезда. «Это единственная запись, на которую попало лицо предполагаемого преступника. Из-за плохого качества составить фоторобот и объявить его в розыск невозможно», — отметила Липинская. Преступник до сих пор на свободе. «Мы обратились к [Александру Бастрыкину] с просьбой ускорить поиски и привлечь дополнительные силы свердловской полиции и СКР. Мы пытались организовать личный прием с генералом [Александром Перепелициным], главой Центрального управления СКР на транспорте, но нам отказали», — добавила юрист. По ее словам, за достоверную информацию о злоумышленнике, она готова заплатить вознаграждение — 300 тысяч рублей (анонимность гарантируется). «Возможно, вы видели момент убийства. Или вы можете описать внешний вид, особые приметы [преступника]», — заключила она. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Татьяну зарезали. Ее тело обнаружили прохожие, которые вызвали врачей и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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