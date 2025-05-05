Путин принял приглашение Моди посетить Индию

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Состоялся телефонный разговор Путина с Моди
Состоялся телефонный разговор Путина с Моди Фото:

Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну для участия в ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Индийский лидер подтвердил приглашение Президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в  telegram-канале Кремля. 

Телефонный разговор между лидерами состоялся 5 мая 2025 года. Как ранее сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, в ходе беседы Путин осудил теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, выразил соболезнования и подтвердил поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Лидеры также подчеркнули приверженность углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

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Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну для участия в ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Индийский лидер подтвердил приглашение Президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в  telegram-канале Кремля.  Телефонный разговор между лидерами состоялся 5 мая 2025 года. Как ранее сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, в ходе беседы Путин осудил теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, выразил соболезнования и подтвердил поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Лидеры также подчеркнули приверженность углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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