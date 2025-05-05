Путин принял приглашение Моди посетить Индию

Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну для участия в ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Индийский лидер подтвердил приглашение Президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в telegram-канале Кремля.
Телефонный разговор между лидерами состоялся 5 мая 2025 года. Как ранее сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, в ходе беседы Путин осудил теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, выразил соболезнования и подтвердил поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Лидеры также подчеркнули приверженность углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.
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