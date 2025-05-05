В МИД Индии раскрыли подробности звонка Путина Моди

МИД Индии: Путин решительно осудил теракт в Пахалгаме
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Путин и Моди обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества между странами
Путин и Моди обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества между странами Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили теракт в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, произошедший 22 апреля 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"Президент Путин решительно осудил теракт в Пахалгаме, он выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей и выразил полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что виновные в чудовищном нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности", — написал Джайсвал на своей странице в соцсети Х. 

Кроме того, лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений. «Оба лидера подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — написал Джайсвал. Моди передал Путину поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и пригласил его на ежегодный российско-индийский саммит, который состоится в Индии позднее в 2025 году.

В городе Пахалгам , расположенном на территории Джамму и Кашмира, 22 апреля был совершен террористический акт, в результате которого погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Согласно сообщениям средств массовой информации, индийские власти располагают доказательствами, указывающими на причастность к нападению запрещенной в России террористической организации «Лашкар-э-Тайба», а также Межведомственной разведки Пакистана. В ответ на эти события Индия приняла решение сократить численность своего дипломатического представительства в Исламабаде в два раза, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, прекратить выдачу виз гражданам Пакистана и объявить персоной нон грата военных советников пакистанского посольства.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили теракт в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, произошедший 22 апреля 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Президент Путин решительно осудил теракт в Пахалгаме, он выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей и выразил полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что виновные в чудовищном нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности", — написал Джайсвал на своей странице в соцсети Х.  Кроме того, лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений. «Оба лидера подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — написал Джайсвал. Моди передал Путину поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и пригласил его на ежегодный российско-индийский саммит, который состоится в Индии позднее в 2025 году. В городе Пахалгам , расположенном на территории Джамму и Кашмира, 22 апреля был совершен террористический акт, в результате которого погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Согласно сообщениям средств массовой информации, индийские власти располагают доказательствами, указывающими на причастность к нападению запрещенной в России террористической организации «Лашкар-э-Тайба», а также Межведомственной разведки Пакистана. В ответ на эти события Индия приняла решение сократить численность своего дипломатического представительства в Исламабаде в два раза, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов, прекратить выдачу виз гражданам Пакистана и объявить персоной нон грата военных советников пакистанского посольства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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