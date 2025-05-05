Мэрия Махачкалы подтвердила информацию о перестрелке

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Правоохранительные органы и экстренные службы проводят проверку после перестрелки в Махачкале
Правоохранительные органы и экстренные службы проводят проверку после перестрелки в Махачкале Фото:

В центре Махачкалы на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Об этом сообщает администрация города. 

«На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка», — говорится в  telegram-канале администрации. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе инцидента. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию.

Ранее сообщалось, что в Махачкале неизвестные лица открыли огонь по троим сотрудникам ГИБДД. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «112». Согласно предварительным сведениям, нападению подвергся экипаж ДПС, а злоумышленники после совершенного преступления скрылись на служебном автомобиле погибших правоохранителей.

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В центре Махачкалы на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Об этом сообщает администрация города.  «На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка», — говорится в  telegram-канале администрации. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе инцидента. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию. Ранее сообщалось, что в Махачкале неизвестные лица открыли огонь по троим сотрудникам ГИБДД. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «112». Согласно предварительным сведениям, нападению подвергся экипаж ДПС, а злоумышленники после совершенного преступления скрылись на служебном автомобиле погибших правоохранителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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