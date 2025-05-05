Мэрия Махачкалы подтвердила информацию о перестрелке

В центре Махачкалы на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка. Об этом сообщает администрация города.
«На пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова произошла перестрелка», — говорится в telegram-канале администрации. Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе инцидента. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию.
Ранее сообщалось, что в Махачкале неизвестные лица открыли огонь по троим сотрудникам ГИБДД. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «112». Согласно предварительным сведениям, нападению подвергся экипаж ДПС, а злоумышленники после совершенного преступления скрылись на служебном автомобиле погибших правоохранителей.
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