В Тюмени парки, набережную и кладбища обработали от клещей

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Запланировано обработать девять тысяч гектаров
Запланировано обработать девять тысяч гектаров Фото:

В Тюмени от клещей обработали более тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В том числе обработку провели на набережной, в скверах и кладбищах. 

«Запланировано обработать с учетом кратности 9000 гектаров, в том числе 1500 гектаров территории организаций летнего отдыха детей и их оздоровления. На 5 мая 2025 года обработано 1154 гектара, в том числе в Тюмени — кладбища, места отдыха населения: набережная реки Туры, скверы, парки, территории детских садов», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени клеща на анализ принимают сразу в нескольких медицинских учреждениях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в институте краевой инфекционной патологии. В частных медцентрах стоимость вакцины против клещевого энцефалита начинается от 690 рублей.

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В Тюмени от клещей обработали более тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В том числе обработку провели на набережной, в скверах и кладбищах.  «Запланировано обработать с учетом кратности 9000 гектаров, в том числе 1500 гектаров территории организаций летнего отдыха детей и их оздоровления. На 5 мая 2025 года обработано 1154 гектара, в том числе в Тюмени — кладбища, места отдыха населения: набережная реки Туры, скверы, парки, территории детских садов», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени клеща на анализ принимают сразу в нескольких медицинских учреждениях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в институте краевой инфекционной патологии. В частных медцентрах стоимость вакцины против клещевого энцефалита начинается от 690 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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