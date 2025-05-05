В Тюмени парки, набережную и кладбища обработали от клещей

В Тюмени от клещей обработали более тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В том числе обработку провели на набережной, в скверах и кладбищах.
«Запланировано обработать с учетом кратности 9000 гектаров, в том числе 1500 гектаров территории организаций летнего отдыха детей и их оздоровления. На 5 мая 2025 года обработано 1154 гектара, в том числе в Тюмени — кладбища, места отдыха населения: набережная реки Туры, скверы, парки, территории детских садов», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени клеща на анализ принимают сразу в нескольких медицинских учреждениях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в институте краевой инфекционной патологии. В частных медцентрах стоимость вакцины против клещевого энцефалита начинается от 690 рублей.
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