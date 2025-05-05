05 мая 2025

Суд приговорил владельца газеты «Век» Гусова к пяти годам за вымогательство

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Владелец газеты «Век» осужден за вымогательство
Владелец газеты «Век» осужден за вымогательство Фото:

Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщают СМИ. 

«Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты „Век“ и Telegram-канала „Новый век“ Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Суд признал его виновным в вымогательстве почти 28 млн рублей у генерального директора ПАО „Россети“ Андрея Рюмина и бизнесмена, создателя компании Yota Альберта Авдоляна», — сообщает «Коммерсант».  

Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые, выдавая себя за силовиков, вымогали у граждан деньги под угрозой насилия. Злоумышленники находятся под стражей и дают показания. Материалы дела переданы в МВД. 

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Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщают СМИ.  «Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты „Век“ и Telegram-канала „Новый век“ Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Суд признал его виновным в вымогательстве почти 28 млн рублей у генерального директора ПАО „Россети“ Андрея Рюмина и бизнесмена, создателя компании Yota Альберта Авдоляна», — сообщает «Коммерсант».   Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые, выдавая себя за силовиков, вымогали у граждан деньги под угрозой насилия. Злоумышленники находятся под стражей и дают показания. Материалы дела переданы в МВД. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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