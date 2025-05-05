Суд приговорил владельца газеты «Век» Гусова к пяти годам за вымогательство

Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщают СМИ.
«Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты „Век“ и Telegram-канала „Новый век“ Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Суд признал его виновным в вымогательстве почти 28 млн рублей у генерального директора ПАО „Россети“ Андрея Рюмина и бизнесмена, создателя компании Yota Альберта Авдоляна», — сообщает «Коммерсант».
Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые, выдавая себя за силовиков, вымогали у граждан деньги под угрозой насилия. Злоумышленники находятся под стражей и дают показания. Материалы дела переданы в МВД.
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