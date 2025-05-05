В Курской области пострадали двое детей в результате атаки ВСУ

В результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Рыльск в Курской области 5 мая, пострадали двое детей. Об этом сообщает Mash.
«Двое детей пострадали в результате атаки ВСУшными ракетами в Рыльске Курской области», — пишет telegram-канал. Несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Украинские реактивные системы залпового огня нанесли удар по подстанции. В результате взрыва осколками были повреждены расположенные поблизости жилые дома, в них выбило стекла. Вследствие обстрела город оказался обесточен.
Как ранее писало URA.RU, ВСУ произвели атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов сразу по трем российским регионам. Атакам подверглись Воронежская, Ростовская и Белгородская области. Средства противовоздушной обороны России вечером 5 мая перехватили и уничтожили девять беспилотников, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.