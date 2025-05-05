05 мая 2025

В Курской области пострадали двое детей в результате атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в Курской области детей госпитализировали
Пострадавших в Курской области детей госпитализировали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Рыльск в Курской области 5 мая, пострадали двое детей. Об этом сообщает Mash.

«Двое детей пострадали в результате атаки ВСУшными ракетами в Рыльске Курской области», — пишет telegram-канал. Несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Украинские реактивные системы залпового огня нанесли удар по подстанции. В результате взрыва осколками были повреждены расположенные поблизости жилые дома, в них выбило стекла. Вследствие обстрела город оказался обесточен.

Как ранее писало URA.RU, ВСУ произвели атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов сразу по трем российским регионам. Атакам подверглись Воронежская, Ростовская и Белгородская области. Средства противовоздушной обороны России вечером 5 мая перехватили и уничтожили девять беспилотников, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей, пишет RT.

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В результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Рыльск в Курской области 5 мая, пострадали двое детей. Об этом сообщает Mash. «Двое детей пострадали в результате атаки ВСУшными ракетами в Рыльске Курской области», — пишет telegram-канал. Несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Украинские реактивные системы залпового огня нанесли удар по подстанции. В результате взрыва осколками были повреждены расположенные поблизости жилые дома, в них выбило стекла. Вследствие обстрела город оказался обесточен. Как ранее писало URA.RU, ВСУ произвели атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов сразу по трем российским регионам. Атакам подверглись Воронежская, Ростовская и Белгородская области. Средства противовоздушной обороны России вечером 5 мая перехватили и уничтожили девять беспилотников, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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