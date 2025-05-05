В Ишиме Тюменской области на земляных насыпях ведут круглосуточное патрулирование. Уровень воды приблизился к отметке 2017 года, однако скорость прибывания воды заметно снижается. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал один из караульных на дамбе.
«Уровень воды приблизился к уровню 2017 года. На временной земляной насыпи круглосуточно ведут патрулирование для того, чтобы отслеживать уровень реки и усилить насыпь при необходимости. Патрулирование ведется 24/7 сменами по восемь часов. Скорость прибывания воды в реке заметно снижается», — рассказал караульный.
Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе из-за подъема воды подтопило дорогу Ишим — Синицына, движение по ней закрыли. В зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Пик паводка сместился в Абатский район Тюменской области. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года.
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