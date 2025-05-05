05 мая 2025

На противопаводковых объектах в Ишиме ведут круглосуточное патрулирование. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишимском районе из-за подъема воды подтопило дорогу Ишим — Синицына
В Ишимском районе из-за подъема воды подтопило дорогу Ишим — Синицына Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Ишиме Тюменской области на земляных насыпях ведут круглосуточное патрулирование. Уровень воды приблизился к отметке 2017 года, однако скорость прибывания воды заметно снижается. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал один из караульных на дамбе.

«Уровень воды приблизился к уровню 2017 года. На временной земляной насыпи круглосуточно ведут патрулирование для того, чтобы отслеживать уровень реки и усилить насыпь при необходимости. Патрулирование ведется 24/7 сменами по восемь часов. Скорость прибывания воды в реке заметно снижается», — рассказал караульный.

Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе из-за подъема воды подтопило дорогу Ишим — Синицына, движение по ней закрыли. В зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Пик паводка сместился в Абатский район Тюменской области. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года. 

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В Ишиме Тюменской области на земляных насыпях ведут круглосуточное патрулирование. Уровень воды приблизился к отметке 2017 года, однако скорость прибывания воды заметно снижается. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал один из караульных на дамбе. «Уровень воды приблизился к уровню 2017 года. На временной земляной насыпи круглосуточно ведут патрулирование для того, чтобы отслеживать уровень реки и усилить насыпь при необходимости. Патрулирование ведется 24/7 сменами по восемь часов. Скорость прибывания воды в реке заметно снижается», — рассказал караульный. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе из-за подъема воды подтопило дорогу Ишим — Синицына, движение по ней закрыли. В зону затопления попал авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Пик паводка сместился в Абатский район Тюменской области. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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