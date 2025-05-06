ПВО сбили за ночь сотню украинских дронов

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Сбито 105 БПЛА за ночь
Сбито 105 БПЛА за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО сбили в течение ночи 105 беспилотников Киева. Все они были над регионами России, рассказали в Минобороны.

«Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над регионами России», — сообщили в ведомстве. Из-за атак дронов аэропорты в нескольких городах, в том числе Москве временно прекращали работу.

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Российские силы ПВО сбили в течение ночи 105 беспилотников Киева. Все они были над регионами России, рассказали в Минобороны. «Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над регионами России», — сообщили в ведомстве. Из-за атак дронов аэропорты в нескольких городах, в том числе Москве временно прекращали работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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