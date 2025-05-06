ПВО сбили за ночь сотню украинских дронов

Сбито 105 БПЛА за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО сбили в течение ночи 105 беспилотников Киева. Все они были над регионами России, рассказали в Минобороны.
«Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских беспилотников над регионами России», — сообщили в ведомстве. Из-за атак дронов аэропорты в нескольких городах, в том числе Москве временно прекращали работу.
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