Шереметьево, Домодедово и еще 11 аэропортов закрывали ночью 6 мая: где все еще нельзя взлететь

Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.
Всего в ночь на 6 мая временные ограничения были введены в 13 аэропортах России. В частности, они затронули четыре аэропорта Москвы — Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево. Подробнее об ограничениях в российских аэропортах — в материале URA.RU.
Москва
В столице России с целью обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок в ночь на 6 мая были введены временные ограничения на деятельность аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани приостанавливали прием и отправку рейсов. Экипажи воздушных судов, диспетчерские службы и персонал аэропортов реализовали все необходимые меры для поддержания безопасности полетов. Вскоре аналогичные ограничения распространились и на аэропорт Шереметьево.
Ограничения на прием и отправку самолетов в Шереметьево и Внуково были отменены в 03:39 по московскому времени. В Домодедово и Жуковском работа была восстановлена в штатном режиме с 05:03. За время действия ограничений 34 воздушных судна, направлявшихся в аэропорты московского авиационного узла, были вынуждены совершить посадки на запасных аэродромах.
Калуга, Волгоград, Саратов и Самара
С 01:14 по московскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Грабцево в Калуге. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Волгограда и Саратова. На период действия ограничений воздушные гавани приостанавливали прием и отправку рейсов. В 02:00 временные ограничения были введены также в отношении аэропорта Самары.
В 04:25 по московскому времени в саратовском аэропорту Гагарин были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Волгограда Гумрак возобновление работы по приему и отправке воздушных судов произошло в 05:11. В 06:00 по московскому времени аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Самары. На момент действия ограничений два воздушных судна, следовавших в Самару, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах. В 06:06 все ограничения на обслуживание рейсов были сняты и в аэропорту Калуги.
Иваново, Нижний Новгород и Ярославль
Кроме того, были временно введены ограничения на деятельность ряда аэропортов, включая Южный в Иваново, Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. В указанных аэропортах на определенное время была приостановлена отправка и прием рейсов. Однако, по состоянию на 06:06 по московскому времени, ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах этих городов были сняты.
Казань и Нижнекамск
С 05:40 по московскому времени в аэропортах Казани и Нижнекамска действуют временные ограничения на выполнение взлетов и посадок воздушных судов. На данный момент оба аэропорта приостановили прием и отправку рейсов. Отмены ограничений пока не было.
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