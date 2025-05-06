Пекарь из Дагестана выиграла 43 миллиона в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

Многодетная мать из Дагестана Эльмира, работающая пекарем уже 20 лет, стала победительницей лотереи от «Столото», выиграв почти 43 миллиона рублей. Об этом представители лотереи рассказали журналистам. Женщина купила удачный билет за минуту до окончания розыгрыша.
«В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша <...> жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша она выиграла многомиллионный суперприз — 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни», — рассказали РИА Новости в компании. Сама девушка также призналась, что она сама, как и ее супруг, сначала не поверила увиденному, когда увидела результаты лотереи. Сами они воспитывают четверых детей и уделяют все свое время их воспитанию. Полученные от выигрыша средства семья планирует потратить на покупку квартиры.
Ранее также сообщалось о жительнице Нижегородской области, которая в марте приобрела лотерейные билеты наугад. Сначала ей не везло, но по итогу она смогла получить многомиллионный выигрыш, когда решила воспользоваться помощью ИИ.
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