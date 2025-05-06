Пермячка Ирина Шатова, которая убила своего сына, обжалует приговор в июне

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Рассмотрение апелляции назначено на 10 июня в 13:00
Рассмотрение апелляции назначено на 10 июня в 13:00 Фото:

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 10 июня проведет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор жительницы Перми Ирины Шатовой. Она осуждена на 18 лет лишения свободы за убийство сына, тело которого она оставила в чемодане на мусорной площадке. 

«Уголовное дело в отношении Шатовой поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 28 апреля 2025 года. Рассмотрение апелляции назначено на 10 июня в 13:00», — уточнили в суде», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор в Пермском краевом суде ей огласили 18 марта 2025 года. Сама Шатова в последнем слове также заявила, что жалеет о содеянном. На оглашение обвинительного заключения и прения сторон лично пришел главный прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Он просил суд назначить Шатовой 19 лет лишения свободы. Это на год меньше максимального срока наказания.

Шатова признана виновной в том, что вечером 11 июля 2024 года в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. Затем пермячка погрузила тело ребенка в чемодан. С ним она отправилась в центр города, там она выбросила его его на мусорке. Тело мальчика обнаружили ранним утром 12 июля 2024 года. После случившегося пермячка неоднократно пыталась покончить с собой. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей.

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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 10 июня проведет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор жительницы Перми Ирины Шатовой. Она осуждена на 18 лет лишения свободы за убийство сына, тело которого она оставила в чемодане на мусорной площадке.  «Уголовное дело в отношении Шатовой поступило в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 28 апреля 2025 года. Рассмотрение апелляции назначено на 10 июня в 13:00», — уточнили в суде», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Приговор в Пермском краевом суде ей огласили 18 марта 2025 года. Сама Шатова в последнем слове также заявила, что жалеет о содеянном. На оглашение обвинительного заключения и прения сторон лично пришел главный прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Он просил суд назначить Шатовой 19 лет лишения свободы. Это на год меньше максимального срока наказания. Шатова признана виновной в том, что вечером 11 июля 2024 года в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. Затем пермячка погрузила тело ребенка в чемодан. С ним она отправилась в центр города, там она выбросила его его на мусорке. Тело мальчика обнаружили ранним утром 12 июля 2024 года. После случившегося пермячка неоднократно пыталась покончить с собой. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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