В Волновахе (ДНР) силами ямальцев завершено восстановление сквера Освободителей, который был серьезно поврежден в ходе боев с ВСУ. Сквер занимает особое место в истории города, поскольку именно сюда в 1943 году прорвались советские танкисты при освобождении Донбасса, а главным символом мемориала остается установленный здесь танк Т-34.
«Сейчас памятник бережно отреставрировали, рядом проложили Аллею Славы в честь героев Советского Союза — освободителей города. Обновили тротуар, обустроили места для отдыха. Город получил еще одно место притяжения», — рассказал в своем telegram-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В настоящее время на подшефной ЯНАО территории продолжается восстановление 16 мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Помимо реставрации памятников, особое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий и созданию комфортных зон отдыха для жителей города.
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