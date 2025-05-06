Ямальцы восстановили в Волновахе знаковое для Великой Отечественной войны место. Видео

Ямальцы восстановили сквер Освободителей в Волновахе
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В сквере на постаменте стоит Т-34 (архивное фото)
В сквере на постаменте стоит Т-34 (архивное фото) Фото:

В Волновахе (ДНР) силами ямальцев завершено восстановление сквера Освободителей, который был серьезно поврежден в ходе боев с ВСУ. Сквер занимает особое место в истории города, поскольку именно сюда в 1943 году прорвались советские танкисты при освобождении Донбасса, а главным символом мемориала остается установленный здесь танк Т-34.

«Сейчас памятник бережно отреставрировали, рядом проложили Аллею Славы в честь героев Советского Союза — освободителей города. Обновили тротуар, обустроили места для отдыха. Город получил еще одно место притяжения», — рассказал в своем telegram-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В настоящее время на подшефной ЯНАО территории продолжается восстановление 16 мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Помимо реставрации памятников, особое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий и созданию комфортных зон отдыха для жителей города.

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В Волновахе (ДНР) силами ямальцев завершено восстановление сквера Освободителей, который был серьезно поврежден в ходе боев с ВСУ. Сквер занимает особое место в истории города, поскольку именно сюда в 1943 году прорвались советские танкисты при освобождении Донбасса, а главным символом мемориала остается установленный здесь танк Т-34. «Сейчас памятник бережно отреставрировали, рядом проложили Аллею Славы в честь героев Советского Союза — освободителей города. Обновили тротуар, обустроили места для отдыха. Город получил еще одно место притяжения», — рассказал в своем telegram-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В настоящее время на подшефной ЯНАО территории продолжается восстановление 16 мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Помимо реставрации памятников, особое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий и созданию комфортных зон отдыха для жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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