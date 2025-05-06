Суд в третий раз наказал свердловскую художницу, работавшую с группой Pussy Riot

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей художницу из Нижнего Тагила (Свердловская область) Алису Горшенину по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ). Об этом она рассказала в соцсетях.
«Вчера [5 мая] состоялись остальные суды. По делу о дискредитации мне присудили штраф в 45 тысяч рублей, по делу о „пропаганде нетрадиционных отношений“ — 100 тысяч рублей. Причина всех протоколов — посты в данной соцсети», — написала Горшенина на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Изначально претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях. Позже стало известно, что ей назначили штраф в 45 тысяч рублей.
Три года назад Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками спецоперации РФ на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено.
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