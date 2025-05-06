Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Ядров: реконструкция аэродромов РФ увеличит стоимость билетов на 150 рублей
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Стоимость авиабилетов может увеличиться на 150 рублей
Стоимость авиабилетов может увеличиться на 150 рублей Фото:

Реконструкция российских аэродромов с привлечением частных инвестиций приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 150 рублей. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрия Ядров.

«Тарифная нагрузка в рамках одного холдинга будет распределяться равномерно на все аэропорты данного холдинга. При реализации данного подхода тарифная нагрузка в среднем на одного пассажира составит 150 рублей», — рассказал Ядров в ходе совещания по развитию аэропортовой инфраструктуры. Он уточнил, что данные сведения были подтверждены как ВЭБом, так и Сбербанком.

Ранее Ядров сообщил о планах привлечь более 124 млрд рублей внебюджетных средств на модернизацию 28 аэродромов к 2030 году, что составляет 45% от общей стоимости работ. Для этого ведомство подготовило поправки к Воздушному кодексу, предусматривающие введение инфраструктурного сбора, а также изменения в законодательство о концессионных соглашениях.

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Реконструкция российских аэродромов с привлечением частных инвестиций приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 150 рублей. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрия Ядров. «Тарифная нагрузка в рамках одного холдинга будет распределяться равномерно на все аэропорты данного холдинга. При реализации данного подхода тарифная нагрузка в среднем на одного пассажира составит 150 рублей», — рассказал Ядров в ходе совещания по развитию аэропортовой инфраструктуры. Он уточнил, что данные сведения были подтверждены как ВЭБом, так и Сбербанком. Ранее Ядров сообщил о планах привлечь более 124 млрд рублей внебюджетных средств на модернизацию 28 аэродромов к 2030 году, что составляет 45% от общей стоимости работ. Для этого ведомство подготовило поправки к Воздушному кодексу, предусматривающие введение инфраструктурного сбора, а также изменения в законодательство о концессионных соглашениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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