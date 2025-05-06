В Тюмени в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут праздничные концерты, парад, «Бессмертный полк» и фейерверк. Основными локациями 9 мая станут набережная, площадь 400-летия и Центральная площадь. Подробнее о мероприятиях — в афише URA.RU.
Парад и «Бессмертный полк»
С 10:00 до 12:00 в центре города на улице Республики состоится торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа» и шествие «Бессмертного полка». В 2020, 2021 годах шествие не проводилось из-за коронавируса, в 2024 году от мероприятий отказались в целях безопасности. Из-за парада будет перекрыто движение на центральны улицах.
Концерты и выставки
С 11:00 начнется выставка боевой и специальной техники на площади 400-летия Тюмени и у Технопарка. Там же развернут точки, где можно будет попробовать солдатскую кашу (всего таких площадок будет 16, карта опубликована на сайте агентства).
С 13:00 у Драмтеатра начнется концерт и акция «Гимн Победе». Праздничные концерты состоятся в разных районах города — на набережной, в скверах 65-летия Победы, Депутатов, Казачьи Луга, Комсомольском.
Гастрофестиваль и заплыв
В 12:00 на Центральной площади пройдет гастрономический фестиваль «Привал Победы». Все желающие попробуют блюда фронтовой кухни, приготовленные местными рестораторами. Корнеры откроют более 15 заведений.
В 12:30 в сквере Прощания состоится открытие легкоатлетической эстафеты, посвященной празднику. Атлеты начнут свой маршрут по Перекопской в сторону улицы Первомайской.
В 13:00 «моржи» проведут «Бессмертный полк на Туре». Старт — от моста Челюскинцев до выхода на набережную возле центра «Контора пароходства».
Рекорд России и визуальное шоу
В 16:00 на набережной около моста Влюбленных тюменцы установят общероссийский рекорд по одновременному массовому поднятию гирь. Стать частью истории смогут все — мужчины, женщины и дети от восьми лет. Участники будут поднимать гири весом от шести килограмм и больше одновременно не менее десяти раз подряд.
В 20:00 на Центральной площади состоится визуальное шоу. Тюменцам покажут и расскажут историю, сюжет которой основан на работах участников патриотических конкурсов.
Фейерверк
Праздник завершится праздничным салютом в 22:30. Отличный вид будет открываться с набережной.
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