Екатеринбуржцы раскупили кефир, который пьет Путин. Скрин

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Путин показал, какой кефир пьет, в эфире федеральных каналов
Путин показал, какой кефир пьет, в эфире федеральных каналов Фото:

В магазинах Екатеринбурга закончился кефир, который показали в эфире федеральных каналов во время визита журналистов к президенту России Владимиру Путину. Отсутствие товара заметил корреспондент URA.RU. 

Кефир фирмы «ЭкоВакино» производят в Рязанской области. В «Перекрестке» бутылку объемом 930 миллилитров продавали за 104,99 рубля, сейчас товара нет в наличии. На сайтах гипермаркетов «Лента» и Metro также значится, что кефир закончился. 

Ранее URA.RU рассказывало, что россияне за сутки раскупили кефир этой марки. Технолог производства объяснила популярность именно кефира тем, что на заводе полный цикл производства и собственные очень чистые фермы.

Напиток жирностью 3,2% Путин хранит в холодильнике своей кремлевской квартиры. Факт был раскрыт благодаря фрагменту из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая. 

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В магазинах Екатеринбурга закончился кефир, который показали в эфире федеральных каналов во время визита журналистов к президенту России Владимиру Путину. Отсутствие товара заметил корреспондент URA.RU.  Кефир фирмы «ЭкоВакино» производят в Рязанской области. В «Перекрестке» бутылку объемом 930 миллилитров продавали за 104,99 рубля, сейчас товара нет в наличии. На сайтах гипермаркетов «Лента» и Metro также значится, что кефир закончился.  Ранее URA.RU рассказывало, что россияне за сутки раскупили кефир этой марки. Технолог производства объяснила популярность именно кефира тем, что на заводе полный цикл производства и собственные очень чистые фермы. Напиток жирностью 3,2% Путин хранит в холодильнике своей кремлевской квартиры. Факт был раскрыт благодаря фрагменту из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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