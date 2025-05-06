В магазинах Екатеринбурга закончился кефир, который показали в эфире федеральных каналов во время визита журналистов к президенту России Владимиру Путину. Отсутствие товара заметил корреспондент URA.RU.
Кефир фирмы «ЭкоВакино» производят в Рязанской области. В «Перекрестке» бутылку объемом 930 миллилитров продавали за 104,99 рубля, сейчас товара нет в наличии. На сайтах гипермаркетов «Лента» и Metro также значится, что кефир закончился.
Ранее URA.RU рассказывало, что россияне за сутки раскупили кефир этой марки. Технолог производства объяснила популярность именно кефира тем, что на заводе полный цикл производства и собственные очень чистые фермы.
Напиток жирностью 3,2% Путин хранит в холодильнике своей кремлевской квартиры. Факт был раскрыт благодаря фрагменту из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая.
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