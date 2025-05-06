Курганца освободили из украинского плена по обмену «205 на 205»

Курганец попал в список на обмен пленным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В числе освобожденных из украинского плена военнослужащих есть один житель Курганской области. Эту информацию URA.RU подтвердила уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина.
«Один житель Курганской области есть в числе освобожденных из украинского плена 6 мая», — сказала Лопатина. Сейчас освобожденные военнослужащие находятся в Беларуси.
Ранее URA.RU писало, что 6 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. В числе освобожденных четыре свердловчанина.
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