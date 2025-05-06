В аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на работу
В аэропорту Жуковский (Московская область) введены временные ограничения на работу комплекса. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский в 16:50 мск», — рассказали в аэропорту. Их слова передает ТАСС.
Ранее стало известно о том, что сразу в двух подмосковных городах существут угроза дронов. В Жуковском был введен режим «Внимание по БПЛА», а в Раменском объявили воздушную опасность.
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