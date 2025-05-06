Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский

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В аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на работу
В аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на работу Фото:

В аэропорту Жуковский (Московская область) введены временные ограничения на работу комплекса. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский в 16:50 мск», — рассказали в аэропорту. Их слова передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что сразу в двух подмосковных городах существут угроза дронов. В Жуковском был введен режим «Внимание по БПЛА», а в Раменском объявили воздушную опасность.

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В аэропорту Жуковский (Московская область) введены временные ограничения на работу комплекса. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский в 16:50 мск», — рассказали в аэропорту. Их слова передает ТАСС. Ранее стало известно о том, что сразу в двух подмосковных городах существут угроза дронов. В Жуковском был введен режим «Внимание по БПЛА», а в Раменском объявили воздушную опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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