Польский ультраправый кандидат в президенты Гжегож Браун, который сегодня вытер ноги о флаг Европейского союза, публично сжег его. Соответсвующее видео публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как Браун подходит к лежащему на земле флагу ЕС и поджигает его. Ткань мгновенно вспыхивает и охватывается ярким пламенем и дымом.
Ранее кандидат в президенты Польши публично демонстрировал неуважение к флагу Европейского союза, растоптав его. Он охарактеризовал ЕС как враждебную организацию.
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