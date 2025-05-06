Кандидат в президенты Польши после издевательств над флагом ЕС сжег его. Видео

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Браун сжег лежащий на земле флаг ЕС
Браун сжег лежащий на земле флаг ЕС Фото:

Польский ультраправый кандидат в президенты Гжегож Браун, который сегодня вытер ноги о флаг Европейского союза, публично сжег его. Соответсвующее видео публикует РИА Новости. 

На кадрах видно, как Браун подходит к лежащему на земле флагу ЕС и поджигает его. Ткань мгновенно вспыхивает и охватывается ярким пламенем и дымом. 

Ранее кандидат в президенты Польши публично демонстрировал неуважение к флагу Европейского союза, растоптав его. Он охарактеризовал ЕС как враждебную организацию.

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Польский ультраправый кандидат в президенты Гжегож Браун, который сегодня вытер ноги о флаг Европейского союза, публично сжег его. Соответсвующее видео публикует РИА Новости.  На кадрах видно, как Браун подходит к лежащему на земле флагу ЕС и поджигает его. Ткань мгновенно вспыхивает и охватывается ярким пламенем и дымом.  Ранее кандидат в президенты Польши публично демонстрировал неуважение к флагу Европейского союза, растоптав его. Он охарактеризовал ЕС как враждебную организацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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