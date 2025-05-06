Из украинского плена в ХМАО вернули мобилизованного, которого мать искала 2 года

Мобилизованный из Нягани (ХМАО) провел почти два года в украинском плену. Он оказался одним из 205 освобожденных бойцов, которых вернули в Россию 6 мая.
«Один наш боец вернулся из плена в числе 205 освобожденных. Двацатидвухлетний мобилизованный из Нягани последний раз выходил на связь с семьей в 2023 году», — поделился с журналистом URA.RU инсайдер.
В аппарате уполномоченного по правам человека ХМАО Натальи Стребковой подтвердили факт обмена. «Последний раз наш боец связывался с родным 8 июля 2023 года. О его поиске и содействии освобождению из плена к нам обращалась мать военнослужащего», — уточнила омбудсмен.
Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. Военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка, позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.
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