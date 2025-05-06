Из украинского плена в ХМАО вернули мобилизованного, которого мать искала 2 года

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Боец из ХМАО пробыл в украинском плену почти два года
Боец из ХМАО пробыл в украинском плену почти два года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный из Нягани (ХМАО) провел почти два года в украинском плену. Он оказался одним из 205 освобожденных бойцов, которых вернули в Россию 6 мая.

«Один наш боец вернулся из плена в числе 205 освобожденных. Двацатидвухлетний мобилизованный из Нягани последний раз выходил на связь с семьей в 2023 году», — поделился с журналистом URA.RU инсайдер.

В аппарате уполномоченного по правам человека ХМАО Натальи Стребковой подтвердили факт обмена. «Последний раз наш боец связывался с родным 8 июля 2023 года. О его поиске и содействии освобождению из плена к нам обращалась мать военнослужащего», — уточнила омбудсмен.

Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. Военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка, позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.

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Мобилизованный из Нягани (ХМАО) провел почти два года в украинском плену. Он оказался одним из 205 освобожденных бойцов, которых вернули в Россию 6 мая. «Один наш боец вернулся из плена в числе 205 освобожденных. Двацатидвухлетний мобилизованный из Нягани последний раз выходил на связь с семьей в 2023 году», — поделился с журналистом URA.RU инсайдер. В аппарате уполномоченного по правам человека ХМАО Натальи Стребковой подтвердили факт обмена. «Последний раз наш боец связывался с родным 8 июля 2023 года. О его поиске и содействии освобождению из плена к нам обращалась мать военнослужащего», — уточнила омбудсмен. Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек. Военнослужащие размещены на территории Республики Беларусь, где им обеспечены медицинская и психологическая поддержка, позже они будут транспортированы в Россию для прохождения дальнейшего лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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