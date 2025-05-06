Мэру Тюмени пришлось добираться на репетицию Парада Победы пешком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Афанасьев спешил на парад, решая дела на ходу
Максим Афанасьев спешил на парад, решая дела на ходу Фото:

Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев добирался на Парад Победы, репетиция которого прошла в городе 6 мая, пешком. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. Мэр спешил, разговаривая по телефону и решая дела на ходу.

«Максим Афанасьев шел к месту парада пешком. Центр города перекрыт, видимо, решил что так целесообразнее и быстрее. Он совсем немного не успел к началу», — рассказал журналист.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени второй раз отрепетировали парад к 9 мая. Из-за него центр города перекрыли до 22:00.

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Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев добирался на Парад Победы, репетиция которого прошла в городе 6 мая, пешком. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. Мэр спешил, разговаривая по телефону и решая дела на ходу. «Максим Афанасьев шел к месту парада пешком. Центр города перекрыт, видимо, решил что так целесообразнее и быстрее. Он совсем немного не успел к началу», — рассказал журналист. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени второй раз отрепетировали парад к 9 мая. Из-за него центр города перекрыли до 22:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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