Максим Афанасьев спешил на парад, решая дела на ходу
Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев добирался на Парад Победы, репетиция которого прошла в городе 6 мая, пешком. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. Мэр спешил, разговаривая по телефону и решая дела на ходу.
«Максим Афанасьев шел к месту парада пешком. Центр города перекрыт, видимо, решил что так целесообразнее и быстрее. Он совсем немного не успел к началу», — рассказал журналист.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени второй раз отрепетировали парад к 9 мая. Из-за него центр города перекрыли до 22:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!