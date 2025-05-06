Центр Тюмени встал в пробки из-за перекрытия дорог ради репетиции парада. Ограничения продлятся до 22:00. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«В связи с репетицией парада, посвященного празднованию 80-й годовщины Дня Победы, до 22:00 часов ограничено движение в центре Тюмени. Используйте альтернативные варианты проезда», — сообщили в ГАИ.
Ограничения коснулись улиц Республики (от Орджоникидзе до Челюскинцев), Первомайской (от Хохрякова до Ленина), Водопроводной (от Хохрякова до Ленина), 8 Марта (от Хохрякова до Ленина), Володарского (от Орджоникидзе до Челюскинцев). Ранее URA.RU писало, как в Тюмени перекроют дороги на 9 Мая.
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