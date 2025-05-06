Росавиация предупредила о сильных задержках рейсов в аэропортах из-за атак БПЛА

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Самолеты могут отправлять на запасные аэродромы
Самолеты могут отправлять на запасные аэродромы Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Временные ограничения на использование воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России привели к перенаправлению самолетов, следующих в московский авиаузел, на запасные аэродромы. Об этом предупредила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в telegram-канале. В ведомстве отметили, что временные ограничения затронули значительное количество рейсов, а большая часть самолетов, направлявшихся в столичный регион, была вынуждена совершить посадку на запасных аэродромах.

По информации Росавиации, все необходимые меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажей принимаются, а ситуация находится под постоянным контролем специалистов ведомства. Ожидается, что по мере снятия ограничений воздушное сообщение будет восстановлено в полном объеме, а задержки рейсов сведены к минимуму.

В московском аэропорту Жуковский вновь введены ограничения на выполнение полетов. Согласно уточненной информации, прием и отправка воздушных судов были временно приостановлены с 16:50 по московскому времени. Ранее жителей Жуковского и Раменского уведомили о возникшей угрозе с воздуха, в связи с чем гражданам рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

6 мая в Жуковском, а также в других столичных аэропортах, уже действовали аналогичные ограничения. Причиной стал масштабный налет беспилотных летательных аппаратов на Москву, в ходе которого системы противовоздушной обороны сбили почти двадцать дронов над городом.

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Временные ограничения на использование воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России привели к перенаправлению самолетов, следующих в московский авиаузел, на запасные аэродромы. Об этом предупредила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). «Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в telegram-канале. В ведомстве отметили, что временные ограничения затронули значительное количество рейсов, а большая часть самолетов, направлявшихся в столичный регион, была вынуждена совершить посадку на запасных аэродромах. По информации Росавиации, все необходимые меры по обеспечению безопасности пассажиров и экипажей принимаются, а ситуация находится под постоянным контролем специалистов ведомства. Ожидается, что по мере снятия ограничений воздушное сообщение будет восстановлено в полном объеме, а задержки рейсов сведены к минимуму. В московском аэропорту Жуковский вновь введены ограничения на выполнение полетов. Согласно уточненной информации, прием и отправка воздушных судов были временно приостановлены с 16:50 по московскому времени. Ранее жителей Жуковского и Раменского уведомили о возникшей угрозе с воздуха, в связи с чем гражданам рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. 6 мая в Жуковском, а также в других столичных аэропортах, уже действовали аналогичные ограничения. Причиной стал масштабный налет беспилотных летательных аппаратов на Москву, в ходе которого системы противовоздушной обороны сбили почти двадцать дронов над городом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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