Украинские дроны атаковали Москву, закрыты все столичные аэропорты: что известно

В ночь на 6 мая на Москву было совершено нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все дроны перехватили средства противовоздушной обороны. Подробнее о ЧП читайте в материале URA.RU.
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
Об атаке пяти украинских дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем telegram-канале. Позже стало известно о прилете еще десяти БПЛА. Министерству обороны удалось отразить нападение. Часть обломков упали на Каширском шоссе. По словам главы города, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Четыре московских аэропорта остановили полеты на фоне атаки дронов
С целью обеспечения безопасности гражданской авиации с 00:57 по московскому времени в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения. Авиагавани прекратили прием и отправку авиарейсов на неопределенный срок. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Аэропорты трех городов вслед за московскими остановили полеты
Чуть позже, в 01:14 по московскому времени, деятельность аэропортов Калуги, Саратова и Волгограда также была временно приостановлена для отправления и приема рейсов, пишет РБК. Ограничительные меры введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
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