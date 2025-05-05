Полянский рассказал о прогрессе в отношениях США и России

На сегодняшний день ощутимого прогресса в вопросе нормализации деятельности российских дипломатических учреждений в Соединенных Штатах достигнуто не было. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Тем не менее, как подчеркнул дипломат, обе стороны прилагают значительные усилия, и Москва с Вашингтоном движутся в верном направлении.
«Было проведено несколько раундов переговоров, основной задачей которых является восстановление полноценной работы дипломатических миссий обеих стран. Пока говорить о конкретных результатах преждевременно, однако проделанная работа внушительная, и, по моему мнению, процесс развивается в нужном русле», — отметил Полянский. Его слова передает РИА «Новости».
Полянский также добавил, что Россия рассчитывает на проявление со стороны американских партнеров большей решимости. Москва, по его словам, ожидает более высокого темпа продвижения по данному вопросу.
В течение первых 100 дней своего второго срока глава США Дональд Трамп несколько раз связывался с президентом России Владимиром Путиным. Российские и американские представители также встречались в Саудовской Аравии и Турции. Кроме прочего, Путин не раз встречался со спецпосланником американсокго лидера Стивом Уиткоффом.
Стороны прилагают усилия для восстановления полноценного функционирования своих дипломатических представительств. Также Москва и Вашингтон ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения.
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