Родственники убитого в Перми бизнесмена Лукова предъявили иски к обвиняемым

Близкие и родня застреленного пермского бизнесмена Александра Лукова затребовали 66 млн рублей в качестве компенсации с подсудимых. В материалах дела указано, что ответчиками выступают Руслан Шардаков и Андрей Широков.
«Родственники и близкие погибшего Лукова предъявили им (Широкову и Шардакову — прим. URA.RU) иски о возмещении имущественного и морального вреда. Общая сумма требований — 66 миллионов рублей», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Преступление произошло 5 октября 2023 года возле бара «Лодочка». Киллер выпустил в предпринимателя несколько пуль из пистолета с глушителем.
По версии следствия, причиной убийства стал конфликт между Луковым и Шардаковым, возникший из-за двухэтажного торгового центра, расположенного в Орджоникидзевском районе Перми с кадастровой стоимостью 12 млн рублей. Также стороны не смогли договориться относительно совместного управления компанией ООО «Аспект-Профит». Речь — об инвестициях в размере 4,4 млн рублей, направленных на освоение Чермозского нефтяного месторождения.
Обвинение настаивает, что заказчик — это Шардаков. Широков за полмиллиона рублей приобрел оружие и передал неустановленному исполнителю. Он привлек к преступлению своего сына — Романа.
Защита утверждает, что наличие наследников у Лукова опровергает версию следствия о возможном мотиве убийства. Признанному потерпевшим его сыну — Денису после смерти отца отошли 21 из 60 долей компании «Аспект-Профит». Кроме того, он стал доверительным управляющим еще 16 долей, оформленных на несовершеннолетних двух братьев и сестру. Шардаков и Широков категорически отрицают свою вину.
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