06 мая 2025

В Тюмени на 4,5 часа задерживается прилет рейса из Москвы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще один самолет Utair из «Внуково» прилетит на час раньше
Еще один самолет Utair из «Внуково» прилетит на час раньше Фото:

Прилет самолета Utair из московского аэропорта «Внуково» задерживается на 4,5 часа. Информация об этом появилась на сайте тюменского «Рощино».

«Номер рейса: ЮТ 453. Время по расписанию: 01:15, 7 мая. Расчетное время: 05:45, 7 мая», — указано на онлайн-табло аэропорта.

Помимо этого, ожидается 30-минутная задержка самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был прилететь из «Шереметьево» в 04:25, однако прибудет в 04:55. Также известно, что еще один самолет Utair из «Внуково» прилетит на час раньше — в 05:25, вместо 06:15.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России привели к перенаправлению самолетов, следующих в московский авиаузел, на запасные аэродромы. Это оказалось кстати, ведь сегодня ночью ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.

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Прилет самолета Utair из московского аэропорта «Внуково» задерживается на 4,5 часа. Информация об этом появилась на сайте тюменского «Рощино». «Номер рейса: ЮТ 453. Время по расписанию: 01:15, 7 мая. Расчетное время: 05:45, 7 мая», — указано на онлайн-табло аэропорта. Помимо этого, ожидается 30-минутная задержка самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был прилететь из «Шереметьево» в 04:25, однако прибудет в 04:55. Также известно, что еще один самолет Utair из «Внуково» прилетит на час раньше — в 05:25, вместо 06:15. Временные ограничения на использование воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России привели к перенаправлению самолетов, следующих в московский авиаузел, на запасные аэродромы. Это оказалось кстати, ведь сегодня ночью ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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