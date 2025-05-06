Прилет самолета Utair из московского аэропорта «Внуково» задерживается на 4,5 часа. Информация об этом появилась на сайте тюменского «Рощино».
«Номер рейса: ЮТ 453. Время по расписанию: 01:15, 7 мая. Расчетное время: 05:45, 7 мая», — указано на онлайн-табло аэропорта.
Помимо этого, ожидается 30-минутная задержка самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был прилететь из «Шереметьево» в 04:25, однако прибудет в 04:55. Также известно, что еще один самолет Utair из «Внуково» прилетит на час раньше — в 05:25, вместо 06:15.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России привели к перенаправлению самолетов, следующих в московский авиаузел, на запасные аэродромы. Это оказалось кстати, ведь сегодня ночью ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!