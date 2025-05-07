WP: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов

Вашингтон обращался к Киеву с просьбой принять из США граждан третьих стран. Однако официального ответа от Украины по этому вопросу не последовало. Об этом сообщает американская газета Washington Post.
«Ранее администрация Трампа призвала правительство Украины принять некое количество граждан других стран, депортированных из США. Соответствующее предложение было сделано в конце января», — говорится в публикации.
По сведениям издания, представитель МИД Украины уведомил посольство США, что Киев даст официальный ответ после определения своей позиции. В то же время, по словам других источников, вопрос принятия депортированных не поднимался. Еще один представитель украинских властей заявил газете, что ему неизвестно о каких-либо политических требованиях со стороны Белого дома.
Как сообщало URA.RU ранее, посольство США в Киеве намекнуло на возможное аннулирование виз украинским беженцам. Соответствующие посты об этом появились в соцсетях диппредствительства. При этом президент США Дональд Трамп выражал намерение лишить временного правового статуса примерно 240 тысяч украинцев, бежавших из страны.
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