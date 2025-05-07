Член делегации Чехии пришел на встречу с Зеленским в носках с горящим Кремлем

Во время официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства Чехии внимание привлек необычный аксессуар одного из членов чешской делегации. Как сообщает журналист издания Respekt Ондржей Кундра, спецпредставитель правительства Чехии по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный пришел на встречу в носках с изображением горящего Кремля.
«Это Томаш Копечный», — написал Кундра на своей странице в соцсети Х. Там же он опубликовал фотографию, на которой можно рассмотреть рисунок горящего Кремля на носках Копечного.
В марте 2025 года зарубежные издания сообщали, что в рабочем кабинете президента Украины Владимира Зеленского на стене размещена картина с изображением Кремля, охваченного огнем. Иностранные журналисты, посетившие кабинет главы государства, также обратили внимание на другие картины: одна из них демонстрирует российский военный корабль, затопленный в акватории Черного моря, а еще на одном полотне запечатлены украинские военнослужащие, ведущие операции, предположительно, в районе российского города Курска.
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