Тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» не могут улететь в Москву

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Задержано порядка 40 рейсов «Уральских авиалиний»
Задержано порядка 40 рейсов «Уральских авиалиний» Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Почти 8,5 тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» не могут попасть в Москву, ожидая вылеты в различных городах России и за рубежом. Рейсы переносят из-за атаки украинских беспилотников на столицу, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Авиакомпания вынужденно отменила 18 пар рейсов, на „запасных“ аэродромах сейчас находятся девять наших самолетов. Задержано около 40», — пояснили там.

О массовых задержках рейсов «Уральских авиалиний» URA.RU сообщало утром 7 мая. На тот момент из-за временных ограничений в московских аэропортах 12 рейсов вынужденно приземлились на «запасных» аэродромах, 17 рейсов были задержаны.

В ночь на 7 мая Москву атаковали семь беспилотников, их сбили силами ПВО. В связи с этим в международных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели план «Ковер».

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Почти 8,5 тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» не могут попасть в Москву, ожидая вылеты в различных городах России и за рубежом. Рейсы переносят из-за атаки украинских беспилотников на столицу, рассказали в пресс-службе перевозчика. «Авиакомпания вынужденно отменила 18 пар рейсов, на „запасных“ аэродромах сейчас находятся девять наших самолетов. Задержано около 40», — пояснили там. О массовых задержках рейсов «Уральских авиалиний» URA.RU сообщало утром 7 мая. На тот момент из-за временных ограничений в московских аэропортах 12 рейсов вынужденно приземлились на «запасных» аэродромах, 17 рейсов были задержаны. В ночь на 7 мая Москву атаковали семь беспилотников, их сбили силами ПВО. В связи с этим в международных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели план « Ковер» .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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