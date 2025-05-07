Тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» не могут улететь в Москву

Почти 8,5 тысячи пассажиров «Уральских авиалиний» не могут попасть в Москву, ожидая вылеты в различных городах России и за рубежом. Рейсы переносят из-за атаки украинских беспилотников на столицу, рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Авиакомпания вынужденно отменила 18 пар рейсов, на „запасных“ аэродромах сейчас находятся девять наших самолетов. Задержано около 40», — пояснили там.
О массовых задержках рейсов «Уральских авиалиний» URA.RU сообщало утром 7 мая. На тот момент из-за временных ограничений в московских аэропортах 12 рейсов вынужденно приземлились на «запасных» аэродромах, 17 рейсов были задержаны.
В ночь на 7 мая Москву атаковали семь беспилотников, их сбили силами ПВО. В связи с этим в международных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели план «Ковер».
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