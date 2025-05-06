06 мая 2025

Пассажиры рейса Челябинск-Москва 12 часов провели в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди были вынуждены 12 часов провести в самолете
Люди были вынуждены 12 часов провести в самолете Фото:

Пассажирам рейса SU 1427 Челябинск — Москва провели в самолете около 12 часов из-за ограничений в столичных аэропортах. Об этом рассказали сами пассажиры.

«Долетели до Москвы, покружили и ушли в Пулково (Санкт-Петербург). Сели в 02:56 мск, с тех пор вылет переносили каждый час», — рассказали пассажиры рейса Челябинск — Москва, который вылетел из Челябинска 22:30 (или 20:30 мск), пишет telegram-канал «Крыша ТурДома».

Около 09:00 мск всех пассажиров из самолета выпустили и отправили в терминал. В аэропорту людям никто не объяснил, что делать и куда идти. Кто-то из пассажиров предложил найти кассы «Аэрофлота», чтобы там уточнить информацию. «Находим, видим огромную очередь, истерически улыбаемся и встаем в нее — торопиться уже некуда», — говорят пассажиры рейса из Челябинска. Из Питера в Москву они рассчитывают добраться или на самолете, которые отсюда летают очень часто, или на «Сапсане», хотя билетов на него уже нет совсем.

В Челябинске 7 мая отменили четыре рейса в Москву и еще два задержали, сообщает онлайн-табло челябинской авиагавани. Причиной стали ограничения, введенные на вылет и прилет самолетов в Шереметьево и Внуково, введенные Росавиацией. Оба аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты.

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Пассажирам рейса SU 1427 Челябинск — Москва провели в самолете около 12 часов из-за ограничений в столичных аэропортах. Об этом рассказали сами пассажиры. «Долетели до Москвы, покружили и ушли в Пулково (Санкт-Петербург). Сели в 02:56 мск, с тех пор вылет переносили каждый час», — рассказали пассажиры рейса Челябинск — Москва, который вылетел из Челябинска 22:30 (или 20:30 мск), пишет telegram-канал «Крыша ТурДома». Около 09:00 мск всех пассажиров из самолета выпустили и отправили в терминал. В аэропорту людям никто не объяснил, что делать и куда идти. Кто-то из пассажиров предложил найти кассы «Аэрофлота», чтобы там уточнить информацию. «Находим, видим огромную очередь, истерически улыбаемся и встаем в нее — торопиться уже некуда», — говорят пассажиры рейса из Челябинска. Из Питера в Москву они рассчитывают добраться или на самолете, которые отсюда летают очень часто, или на «Сапсане», хотя билетов на него уже нет совсем. В Челябинске 7 мая отменили четыре рейса в Москву и еще два задержали, сообщает онлайн-табло челябинской авиагавани. Причиной стали ограничения, введенные на вылет и прилет самолетов в Шереметьево и Внуково, введенные Росавиацией. Оба аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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