Россияне смогут вернуть себе деньги за авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпании отменили 18 рейсов к настоящему моменту
Авиакомпании отменили 18 рейсов к настоящему моменту Фото:

В связи с вынужденной отменой воздушных рейсов в Москве, авиакомпании предложили пассажирам, которые уже приобрели билеты, вернуть деньги за них в полном объеме или же заменить их на другие даты. Об сообщили представители компании «Уральские авиалинии».

«Пассажирам отмененных рейсов в /из Москвы авиакомпания предоставляет возможность обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов. Оформить вынужденный возврат необходимо по месту приобретения», — сообщают в компании в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящий момент почти 8,5 тысяч пассажиров ожидают вылета в или из столицы. Сообщается как минимум об отмене 18 рейсов.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене части своих рейсов. Решение было связано с ограничения в работе аэропортов в Москве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с вынужденной отменой воздушных рейсов в Москве, авиакомпании предложили пассажирам, которые уже приобрели билеты, вернуть деньги за них в полном объеме или же заменить их на другие даты. Об сообщили представители компании «Уральские авиалинии». «Пассажирам отмененных рейсов в /из Москвы авиакомпания предоставляет возможность обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов. Оформить вынужденный возврат необходимо по месту приобретения», — сообщают в компании в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящий момент почти 8,5 тысяч пассажиров ожидают вылета в или из столицы. Сообщается как минимум об отмене 18 рейсов. Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене части своих рейсов. Решение было связано с ограничения в работе аэропортов в Москве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...