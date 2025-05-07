Россияне смогут вернуть себе деньги за авиабилеты

В связи с вынужденной отменой воздушных рейсов в Москве, авиакомпании предложили пассажирам, которые уже приобрели билеты, вернуть деньги за них в полном объеме или же заменить их на другие даты. Об сообщили представители компании «Уральские авиалинии».
«Пассажирам отмененных рейсов в /из Москвы авиакомпания предоставляет возможность обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов. Оформить вынужденный возврат необходимо по месту приобретения», — сообщают в компании в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящий момент почти 8,5 тысяч пассажиров ожидают вылета в или из столицы. Сообщается как минимум об отмене 18 рейсов.
Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене части своих рейсов. Решение было связано с ограничения в работе аэропортов в Москве.
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