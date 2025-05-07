Песков прокомментировал ограничения связи на День Победы

Ограничения в работе мобильного интернета в Москве в период празднования Дня Победы связаны с обеспечением безопасности и могут продолжаться до 10 мая включительно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. Мы все с вами, как жители города, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне... На протяжении всех дней, до 10 числа включительно, наверное, нужно быть готовым к временным ограничениям работы мобильного интернета», — заявил Песков во время конференц-колла.
В Москве отмечаются массовые перебои в работе мобильной связи и банковских сервисов, что связано с проведением репетиции Парада Победы. Эта информация подтверждается корреспондентом URA.RU. В отдельных районах столицы фиксируются сложности с доступом к интернету, а банкоматы временно недоступны для клиентов. Торговые точки осуществляют расчеты исключительно наличными средствами.
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