Песков прокомментировал ограничения связи на День Победы

Песков: ограничения интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал об ограничениях работы связи в столице
Песков рассказал об ограничениях работы связи в столице Фото:

Ограничения в работе мобильного интернета в Москве в период празднования Дня Победы связаны с обеспечением безопасности и могут продолжаться до 10 мая включительно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. Мы все с вами, как жители города, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне... На протяжении всех дней, до 10 числа включительно, наверное, нужно быть готовым к временным ограничениям работы мобильного интернета», — заявил Песков во время конференц-колла.

В Москве отмечаются массовые перебои в работе мобильной связи и банковских сервисов, что связано с проведением репетиции Парада Победы. Эта информация подтверждается корреспондентом URA.RU. В отдельных районах столицы фиксируются сложности с доступом к интернету, а банкоматы временно недоступны для клиентов. Торговые точки осуществляют расчеты исключительно наличными средствами.

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Ограничения в работе мобильного интернета в Москве в период празднования Дня Победы связаны с обеспечением безопасности и могут продолжаться до 10 мая включительно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. Мы все с вами, как жители города, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне... На протяжении всех дней, до 10 числа включительно, наверное, нужно быть готовым к временным ограничениям работы мобильного интернета», — заявил Песков во время конференц-колла. В Москве отмечаются массовые перебои в работе мобильной связи и банковских сервисов, что связано с проведением репетиции Парада Победы. Эта информация подтверждается корреспондентом URA.RU. В отдельных районах столицы фиксируются сложности с доступом к интернету, а банкоматы временно недоступны для клиентов. Торговые точки осуществляют расчеты исключительно наличными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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