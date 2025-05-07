Самолеты, задержавшиеся в Жуковском, готовятся к вылету

После отмены ограничений аэропорт вернулся к работе в штатном режиме
В аэропорту «Жуковский» были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители авиагавани.
«В настоящее время производится подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — сообщил аэропорт журналистам. После отмены ограничений аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. До этого времени рейсы не могли вылетать и прибывать из-за введенных ранее мер безопасности.
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