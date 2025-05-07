Самолеты, задержавшиеся в Жуковском, готовятся к вылету

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После отмены ограничений аэропорт вернулся к работе в штатном режиме
После отмены ограничений аэропорт вернулся к работе в штатном режиме Фото:

В аэропорту «Жуковский» были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители авиагавани.

«В настоящее время производится подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — сообщил аэропорт журналистам. После отмены ограничений аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. До этого времени рейсы не могли вылетать и прибывать из-за введенных ранее мер безопасности.

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В аэропорту «Жуковский» были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители авиагавани. «В настоящее время производится подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — сообщил аэропорт журналистам. После отмены ограничений аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. До этого времени рейсы не могли вылетать и прибывать из-за введенных ранее мер безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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