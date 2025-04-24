Стало известно, в каком состоянии находится тюменец, который загорелся при попытке сжечь локомотив

Диверсант, который 16 апреля загорелся, пытаясь сжечь локомотив на тюменской жд-станции Войновка, избежал серьезных травм и ожогов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, сразу после ЧП на станцию приехали медики, которые на месте оказали ему всю необходимую помощь.
«Молодой человек избежал серьезных травм и ожогов. Медики, которые прибыли на место происшествия, оказали ему всю необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. Мужчина был передан силовикам», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
16 апреля в Тюмени группа студентов пыталась устроить поджог локомотива на станции Войновка. В результате происшествия, один из диверсантов загорелся сам. Поджигателями оказались два парня и две девушки в возрасте от 20 до 23 лет, они были задержаны силовиками на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!