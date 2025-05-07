Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника, а также ряд ракет и управляемых бомб. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 524 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме этого, были уничтожены пять ракет «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
В ночь на 7 мая украинские беспилотники вновь предприняли попытку атаковать Москву при помощи беспилотников. Помимо этого, системы ПВО сбили вражеские дроны на территории Мордовии, а также Воронежской и Тульской областей.
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