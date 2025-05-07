От праздника Красного Креста до дня рождения колы: что отмечают 8 мая 2025

Праздник Красного Креста, день колы и другие праздники отмечают 8 мая 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свой праздник 8 мая отмечают волонтеры Красного Креста
Свой праздник 8 мая отмечают волонтеры Красного Креста Фото:

С 8 числа по всей России вновь начинаются длинные выходные. И в четверг есть что отметить — ведь на этот день выпадает сразу несколько самых разных праздников. В России свой день отметят сотрудники уголовно-исполнительной системы, по всему миру поздравят причастных к Красному Кресту, а в православных храмах почтят память апостола Марка. О том, какие праздники выпадают на 8 мая 2025 года — в материале URA.RU.

Праздники в России 8 мая 2025

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России

Свой праздник отмечают сотрудники уголовно-исполнительной системы
Свой праздник отмечают сотрудники уголовно-исполнительной системы
Фото:

Ежегодно 8 мая в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Дата выбрана не случайно: именно 8 мая 1935 года структура была официально создана. Работники УИС обеспечивают безопасность в местах лишения свободы, предотвращают преступления среди осужденных, выявляют и пресекают нарушения режима содержания, а также собирают необходимую информацию для профилактики и раскрытия преступлений. В этот день принято поздравлять всех причастных с праздником.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Еще один профессиональный праздник, который отмечается 8 мая, посвящен тем, кто занимается развитием международного военно-технического сотрудничества. Сотрудники этой службы отвечают за экспорт вооружений и военной техники, развитие международных связей в оборонной сфере, а также укрепление позиций России на мировом рынке вооружений. Ведомство учредили 8 мая 1953 года.

Международные праздники 8 мая 2025

День окончания Второй мировой войны в Европе

Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе. Этот день стал символом победы над фашизмом для многих стран мира. В Европе 8 мая проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам погибших воинов, проходят встречи ветеранов и акции памяти.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

8 мая родился Анри Дюнан — основатель Международного движения Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира. В честь этого события ежегодно отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Ежегодно 8 мая по всему миру проводятся акции по привлечению внимания к гуманитарной деятельности организации, чествованию волонтеров и сотрудников, которые оказывают помощь пострадавшим от войн, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций по всему миру.

День перешагивания через ступеньку

Этот праздник предлагает всем желающим вспомнить детство и подняться по лестнице, перешагивая сразу через ступеньку или даже две. Считается, что такое необычное упражнение поднимает настроение, заряжает позитивом на весь день и помогает отвлечься от повседневных забот.

День рождения Кока-Колы

Именно 8 мая на свет появилась Coca-Cola
Именно 8 мая на свет появилась Coca-Cola
Фото:

Именно 8 мая 1886 года фармацевт Джон Пембертон создал рецепт знаменитого напитка Coca-Cola. В этот день любители газировки по всему миру вспоминают историю создания легендарного бренда, который стал настоящим символом массовой культуры.

Всемирный день осла

Этот праздник имеет вполне серьезную цель: привлечь внимание общества к ослам как домашним животным и помощникам человека. Во многих странах проводятся забавные конкурсы с участием осликов, выставки и мероприятия по защите этих животных от жестокого обращения.

Православные праздники 8 мая 2025

День памяти апостола и евангелиста Марка

8 мая православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка — одного из ближайших учеников апостола Петра. Святой Марк родился в Иерусалиме и с юности посвятил себя служению Христу. Он сопровождал апостолов Павла и Варнаву в их миссионерских путешествиях, проповедовал христианство в Египте, основал Александрийскую церковь и стал ее первым епископом. Святой Марк считается покровителем писателей, переводчиков, миссионеров и путешественников. В этот день верующие молятся апостолу Марку о помощи в духовных поисках, укреплении веры и защите от искушений.

День памяти преподобного Сильвестра Обнорского

Также 8 мая православные вспоминают преподобного Сильвестра Обнорского, жившего в XIV веке. Святой Сильвестр был учеником знаменитого Сергия Радонежского. Он посвятил себя строгой монашеской жизни, поселившись в глухих лесах на берегу реки Обноры. Там он основал монастырь, впоследствии названный Сильвестро-Обнорским. Святой прославился особой духовной мудростью, смирением и милосердием.

День памяти преподобного Василия Поляномерульского

Еще один святой, память которого почитается 8 мая — преподобный Василий Поляномерульский . Этот святой жил на Руси прославился строгим подвижничеством и молитвенным подвигом. Василий поселился в лесу на берегу реки Поля, где основал обитель, ставшую духовным центром для многих верующих. Святой Василий был известен аскетизмом, мудростью и даром духовного наставничества.

Народный праздник 8 мая 2025

Марк Ключник: приметы и традиции

Раньше крестьяне надеялись, что 8 мая пойдет дождь
Раньше крестьяне надеялись, что 8 мая пойдет дождь
Фото:

В народном календаре 8 мая называют Марк Ключник. Люди верили, что у святого Марка есть ключи, которые отпирают небо и выпускают дожди. Поэтому 8 мая крестьяне молились о том, чтобы засуха миновала их поля. Считалось, что если на праздник пойдет дождь, то получится собрать обильный урожай. На праздник хозяйки выпекали особые пироги и хлебцы в форме ключей, чтобы привлечь благополучие и достаток в дом.

Помимо этого, с этой даты начиналась активная работа на полях и огородах: люди выходили сеять яровые культуры, сажать овощи и ухаживать за садами. Также на Марка Ключника было принято внимательно наблюдать за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на лето:

  • Если на Марка Ключника ясная погода — лето будет жарким и засушливым.
  • Дождь на праздник — к обильному урожаю хлеба.
  • Если птицы громко поют с самого утра — к хорошей погоде.
  • Утренний туман в этот день намекал на приближающиеся заморозки.

Кто из знаменитостей родился 8 мая:

  • Роберто Росселлини (родился 8 мая 1906) – итальянский кинорежиссер.
  • Энрике Иглесиас (родился 8 мая 1975 года) — известный испанский певец, автор песен и актер.
  • Мишель Гондри (родился 8 мая 1963 года) — французский кинорежиссер, обладатель премии «Оскар».
  • Даррен Хейз (родился 8 мая 1972 года) — австралийский певец, бывший солист группы Savage Garden.
  • Валерий Тодоровский (родился 8 мая 1962) – российский режиссер, сценарист и продюсер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 8 числа по всей России вновь начинаются длинные выходные. И в четверг есть что отметить — ведь на этот день выпадает сразу несколько самых разных праздников. В России свой день отметят сотрудники уголовно-исполнительной системы, по всему миру поздравят причастных к Красному Кресту, а в православных храмах почтят память апостола Марка. О том, какие праздники выпадают на 8 мая 2025 года — в материале URA.RU. Праздники в России 8 мая 2025 День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России Ежегодно 8 мая в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Дата выбрана не случайно: именно 8 мая 1935 года структура была официально создана. Работники УИС обеспечивают безопасность в местах лишения свободы, предотвращают преступления среди осужденных, выявляют и пресекают нарушения режима содержания, а также собирают необходимую информацию для профилактики и раскрытия преступлений. В этот день принято поздравлять всех причастных с праздником. День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Еще один профессиональный праздник, который отмечается 8 мая, посвящен тем, кто занимается развитием международного военно-технического сотрудничества. Сотрудники этой службы отвечают за экспорт вооружений и военной техники, развитие международных связей в оборонной сфере, а также укрепление позиций России на мировом рынке вооружений. Ведомство учредили 8 мая 1953 года. Международные праздники 8 мая 2025 День окончания Второй мировой войны в Европе Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе. Этот день стал символом победы над фашизмом для многих стран мира. В Европе 8 мая проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам погибших воинов, проходят встречи ветеранов и акции памяти. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 8 мая родился Анри Дюнан — основатель Международного движения Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира. В честь этого события ежегодно отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Ежегодно 8 мая по всему миру проводятся акции по привлечению внимания к гуманитарной деятельности организации, чествованию волонтеров и сотрудников, которые оказывают помощь пострадавшим от войн, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций по всему миру. День перешагивания через ступеньку Этот праздник предлагает всем желающим вспомнить детство и подняться по лестнице, перешагивая сразу через ступеньку или даже две. Считается, что такое необычное упражнение поднимает настроение, заряжает позитивом на весь день и помогает отвлечься от повседневных забот. День рождения Кока-Колы Именно 8 мая 1886 года фармацевт Джон Пембертон создал рецепт знаменитого напитка Coca-Cola. В этот день любители газировки по всему миру вспоминают историю создания легендарного бренда, который стал настоящим символом массовой культуры. Всемирный день осла Этот праздник имеет вполне серьезную цель: привлечь внимание общества к ослам как домашним животным и помощникам человека. Во многих странах проводятся забавные конкурсы с участием осликов, выставки и мероприятия по защите этих животных от жестокого обращения. Православные праздники 8 мая 2025 День памяти апостола и евангелиста Марка 8 мая православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка — одного из ближайших учеников апостола Петра. Святой Марк родился в Иерусалиме и с юности посвятил себя служению Христу. Он сопровождал апостолов Павла и Варнаву в их миссионерских путешествиях, проповедовал христианство в Египте, основал Александрийскую церковь и стал ее первым епископом. Святой Марк считается покровителем писателей, переводчиков, миссионеров и путешественников. В этот день верующие молятся апостолу Марку о помощи в духовных поисках, укреплении веры и защите от искушений. День памяти преподобного Сильвестра Обнорского Также 8 мая православные вспоминают преподобного Сильвестра Обнорского, жившего в XIV веке. Святой Сильвестр был учеником знаменитого Сергия Радонежского. Он посвятил себя строгой монашеской жизни, поселившись в глухих лесах на берегу реки Обноры. Там он основал монастырь, впоследствии названный Сильвестро-Обнорским. Святой прославился особой духовной мудростью, смирением и милосердием. День памяти преподобного Василия Поляномерульского Еще один святой, память которого почитается 8 мая — преподобный Василий Поляномерульский . Этот святой жил на Руси прославился строгим подвижничеством и молитвенным подвигом. Василий поселился в лесу на берегу реки Поля, где основал обитель, ставшую духовным центром для многих верующих. Святой Василий был известен аскетизмом, мудростью и даром духовного наставничества. Народный праздник 8 мая 2025 Марк Ключник: приметы и традиции В народном календаре 8 мая называют Марк Ключник. Люди верили, что у святого Марка есть ключи, которые отпирают небо и выпускают дожди. Поэтому 8 мая крестьяне молились о том, чтобы засуха миновала их поля. Считалось, что если на праздник пойдет дождь, то получится собрать обильный урожай. На праздник хозяйки выпекали особые пироги и хлебцы в форме ключей, чтобы привлечь благополучие и достаток в дом. Помимо этого, с этой даты начиналась активная работа на полях и огородах: люди выходили сеять яровые культуры, сажать овощи и ухаживать за садами. Также на Марка Ключника было принято внимательно наблюдать за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на лето: Кто из знаменитостей родился 8 мая:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...