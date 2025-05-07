От праздника Красного Креста до дня рождения колы: что отмечают 8 мая 2025

С 8 числа по всей России вновь начинаются длинные выходные. И в четверг есть что отметить — ведь на этот день выпадает сразу несколько самых разных праздников. В России свой день отметят сотрудники уголовно-исполнительной системы, по всему миру поздравят причастных к Красному Кресту, а в православных храмах почтят память апостола Марка. О том, какие праздники выпадают на 8 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Праздники в России 8 мая 2025
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России
Ежегодно 8 мая в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Дата выбрана не случайно: именно 8 мая 1935 года структура была официально создана. Работники УИС обеспечивают безопасность в местах лишения свободы, предотвращают преступления среди осужденных, выявляют и пресекают нарушения режима содержания, а также собирают необходимую информацию для профилактики и раскрытия преступлений. В этот день принято поздравлять всех причастных с праздником.
День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России
Еще один профессиональный праздник, который отмечается 8 мая, посвящен тем, кто занимается развитием международного военно-технического сотрудничества. Сотрудники этой службы отвечают за экспорт вооружений и военной техники, развитие международных связей в оборонной сфере, а также укрепление позиций России на мировом рынке вооружений. Ведомство учредили 8 мая 1953 года.
Международные праздники 8 мая 2025
День окончания Второй мировой войны в Европе
Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны в Европе. Этот день стал символом победы над фашизмом для многих стран мира. В Европе 8 мая проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к мемориалам погибших воинов, проходят встречи ветеранов и акции памяти.
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
8 мая родился Анри Дюнан — основатель Международного движения Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира. В честь этого события ежегодно отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Ежегодно 8 мая по всему миру проводятся акции по привлечению внимания к гуманитарной деятельности организации, чествованию волонтеров и сотрудников, которые оказывают помощь пострадавшим от войн, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций по всему миру.
День перешагивания через ступеньку
Этот праздник предлагает всем желающим вспомнить детство и подняться по лестнице, перешагивая сразу через ступеньку или даже две. Считается, что такое необычное упражнение поднимает настроение, заряжает позитивом на весь день и помогает отвлечься от повседневных забот.
День рождения Кока-Колы
Именно 8 мая 1886 года фармацевт Джон Пембертон создал рецепт знаменитого напитка Coca-Cola. В этот день любители газировки по всему миру вспоминают историю создания легендарного бренда, который стал настоящим символом массовой культуры.
Всемирный день осла
Этот праздник имеет вполне серьезную цель: привлечь внимание общества к ослам как домашним животным и помощникам человека. Во многих странах проводятся забавные конкурсы с участием осликов, выставки и мероприятия по защите этих животных от жестокого обращения.
Православные праздники 8 мая 2025
День памяти апостола и евангелиста Марка
8 мая православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка — одного из ближайших учеников апостола Петра. Святой Марк родился в Иерусалиме и с юности посвятил себя служению Христу. Он сопровождал апостолов Павла и Варнаву в их миссионерских путешествиях, проповедовал христианство в Египте, основал Александрийскую церковь и стал ее первым епископом. Святой Марк считается покровителем писателей, переводчиков, миссионеров и путешественников. В этот день верующие молятся апостолу Марку о помощи в духовных поисках, укреплении веры и защите от искушений.
День памяти преподобного Сильвестра Обнорского
Также 8 мая православные вспоминают преподобного Сильвестра Обнорского, жившего в XIV веке. Святой Сильвестр был учеником знаменитого Сергия Радонежского. Он посвятил себя строгой монашеской жизни, поселившись в глухих лесах на берегу реки Обноры. Там он основал монастырь, впоследствии названный Сильвестро-Обнорским. Святой прославился особой духовной мудростью, смирением и милосердием.
День памяти преподобного Василия Поляномерульского
Еще один святой, память которого почитается 8 мая — преподобный Василий Поляномерульский . Этот святой жил на Руси прославился строгим подвижничеством и молитвенным подвигом. Василий поселился в лесу на берегу реки Поля, где основал обитель, ставшую духовным центром для многих верующих. Святой Василий был известен аскетизмом, мудростью и даром духовного наставничества.
Народный праздник 8 мая 2025
Марк Ключник: приметы и традиции
В народном календаре 8 мая называют Марк Ключник. Люди верили, что у святого Марка есть ключи, которые отпирают небо и выпускают дожди. Поэтому 8 мая крестьяне молились о том, чтобы засуха миновала их поля. Считалось, что если на праздник пойдет дождь, то получится собрать обильный урожай. На праздник хозяйки выпекали особые пироги и хлебцы в форме ключей, чтобы привлечь благополучие и достаток в дом.
Помимо этого, с этой даты начиналась активная работа на полях и огородах: люди выходили сеять яровые культуры, сажать овощи и ухаживать за садами. Также на Марка Ключника было принято внимательно наблюдать за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на лето:
- Если на Марка Ключника ясная погода — лето будет жарким и засушливым.
- Дождь на праздник — к обильному урожаю хлеба.
- Если птицы громко поют с самого утра — к хорошей погоде.
- Утренний туман в этот день намекал на приближающиеся заморозки.
Кто из знаменитостей родился 8 мая:
- Роберто Росселлини (родился 8 мая 1906) – итальянский кинорежиссер.
- Энрике Иглесиас (родился 8 мая 1975 года) — известный испанский певец, автор песен и актер.
- Мишель Гондри (родился 8 мая 1963 года) — французский кинорежиссер, обладатель премии «Оскар».
- Даррен Хейз (родился 8 мая 1972 года) — австралийский певец, бывший солист группы Savage Garden.
- Валерий Тодоровский (родился 8 мая 1962) – российский режиссер, сценарист и продюсер.
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