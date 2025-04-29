Май 2025: когда и какие церковные праздники ждут верующих

Май — месяц, богатый на церковные праздники. Верующие будут отмечать Вознесение Господне, День жен-мироносиц, Преполовение Пятидесятницы и многие другие памятные даты. URA.RU приводит полный церковный календарь на май 2025. Сохраняйте, чтобы ничего не пропустить.
Праздники 1–10 мая: Матрона Московская и Георгий Победоносец
1 мая
День памяти преподобного Иоанна Солунского. В этот день верующие вспоминают ученика святого Григория Декаполита — Иоанна Солунского. Он всю жизнь оставался верным православной вере и боролся с гонениями на иконопочитателей.
Праздник Максимовской иконы Божией Матери. Икону написали в 1299 году. Святитель Максиму, митрополиту Владимирскому, было видение о ее создании. Это было тяжелое время — Русь страдала от ордынского ига, многое из святынь было разрушено.
День памяти мучеников Виктора, Акиндина, Зинона, Севериана, Зотика и Кесария. Эти святые жили при императоре Диоклетиане. Видев чудеса святого Георгия Победоносца, они уверовали во Христа, за это их казнили казнены.
2 мая
День памяти преподобного Иоанна Палеолаврита. Вспоминают святого Иоанна, который с юности стремился к Богу. Он побывал в святых местах Иерусалима и ушел в уединение в древнюю лавру.
День памяти блаженной Матроны Московской. Матрона была слепой от рождения, но с юных лет обладала даром видеть судьбы людей. К ней до сих пор обращаются с молитвами о помощи, здоровье и семейном счастье.
3 мая
День памяти преподобного Феодора Власяничного. Феодор с юности ушел в пустыню, отказавшись от мирской жизни. Он носил только грубую одежду из волоса (власяницу), за что и получил такое прозвище.
День памяти преподобного Александра Ошевенского. В этот день вспоминают основателя Ошевенского монастыря.
День памяти мученика младенца Гавриила Белостокского. Гавриил считается покровителем детей. Он был канонизирован в 1820 году.
День памяти святителя Николая Сербского. Николай родился в простой семье, стал монахом, пережил ужасы концлагеря Дахау и после войны помогал восстанавливать церкви.
4 мая
День жен-мироносиц. Праздник в честь женщин, которые первыми узнали о Воскресении Христа. В церкви этот день называют православным аналогом 8 марта — день благодарности женщинам за любовь, веру и преданность.
Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. Вспоминают обретение мощей святого, который восстановил Санаксарский монастырь.
День памяти святителя Максимиана. Патриарх Константинопольский Максимиан помогал нуждающимся и скончался мирно.
День памяти священника Николая Писаревского. Священник Николай пострадал от гонений в советское время — пережил аресты и ссылки, но оставался верен Церкви.
5 мая
День памяти преподобного Феодора Сикеота. Святой из Иерусалима, который исцелял больных и обладал даром прозорливости.
День памяти апостола Варфоломея и апостолов от 70-ти Луки и Климента. Варфоломей был одним из двенадцати учеников Христа. Лука сопровождал апостола Павла и написал Евангелие, Климент был епископом в Малой Азии.
День памяти преподобного Виталия Александрийского. Монах, который молился за падших женщин, спасая их души.
Перенесение мощей князя Всеволода Новгородского. Вспоминают о князе, который строил храмы и помогал людям в тяжелые времена.
6 мая
День великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий отказался отречься от веры и претерпел тяжкие мучения. Его часто изображают на белом коне, поражающим змея.
День Иверской иконы Божией Матери. Икону чудесным образом спасли от уничтожения — она приплыла по морю к Афону и хранится там до сих пор.
7 мая
День мученика Саввы Стратилата и 70-ти воинов. Савва и его соратники за свою веру были казнены — их утопили в реке.
День памяти преподобных Саввы Печерского и Алексия. Святые Киево-Печерской лавры, подвизавшиеся в XIII веке.
8 мая
День памяти преподобного Сильвестра Обнорского. Ученика Сергия Радонежского, жившего в строгом уединении.
День памяти апостола Марка. Один из первых христианских проповедников в Египте и автор Евангелия от Марка.
9 мая
День памяти священномученика Василия Амасийского. Казнили за помощь гонимым христианам.
День памяти святителя Стефана Пермского. Обратил к христианству жителей Перми, для этого выучил их язык и перевел церковные книги.
День поминовения погибших воинов. Вспоминают тех, кто отдал жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.
День памяти преподобного Иоанникия Девиченского. Святой, который более 70 лет жил в строгом подвижничестве.
10 мая
День памяти апостола Симеона Иерусалимского. Симеон был распят за проповедь Христа. В народе день называли Семен Ранопашец — начинали пахать землю.
День памяти преподобного Стефана. Святой, который отказался от богатства ради монашества.
Праздники середины месяца: Перенесение мощей Николая Чудотворца и День памяти Иова Многострадального
11 мая
День памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Погибли за отказ участвовать в языческих обрядах.
День памяти святителя Кирилла Туровского. Прославился своими богословскими трудами. Его называют «Русским Златоустом».
День памяти апостолов Иасона, Сосипатра и мученицы Керкиры. За крещение людей на острове Керкира их заключили в тюрьму, а Керкира — казненили.
12 мая
День девяти мучеников Кизических. Память девяти христиан, погибших за веру в городе Кизик.
День памяти чудотворца Мемнона. Игумен египетского монастыря, прославившийся своими молитвами и чудесами.
День памяти святителя Василия Острожского. Епископ, который спасал сербский народ от турецкого гнета.
13 мая
День памяти апостола Иакова Зеведеева. Иаков был одним из ближайших учеников Христа.
Обретение мощей святителя Никиты. История монаха, который после искушений стал примером строгой духовной жизни.
День памяти святителя Игнатия. Вспоминают епископа Ставропольского, посвятившего жизнь служению Богу.
14 мая
Преполовение Пятидесятницы. Прошла половина времени между Пасхой и Троицей.
День памяти пророка Иеремии (Еремей Запрягальник). Пророка убили за свои предсказания. В народе этот день считался временем начала пахоты.
День памяти благоверной царицы Тамары. Царица Тамара укрепляла христианство в Грузии.
День памяти митрополита Макария Киевского. Священномученик погиб от рук татар в 1497 году.
15 мая
Перенесение мощей князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб были перенесены в новую усыпальницу в Вышгороде.
День памяти святителя Афанасия Сидящего. Святой скончался в Лубенском монастыре и был похоронен сидя — по особому обычаю.
День памяти царя Бориса, крестителя Болгарии. Борис способствовал принятию христианства в Болгарии.
День памяти святителя Афанасия Великого. Епископ Александрии, один из самых известных защитников православной веры.
16 мая
День памяти мученика Тимофея и мученицы Мавры (Мавра Рассадница). Сегодня вспоминают Тимофея и Мавру, которых распяли за веру при императоре Диоклетиане. По народным традициям день считается хорошим для посадки рассады — отсюда название «Рассадница».
День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Чествуют Феодосия — основателя монашеской жизни на Руси.
17 мая
День памяти мученицы Пелагии Тарсийской (Пелагея Заступница). Память святой Пелагии, пострадавшей за веру. На Руси ее считали покровительницей и заступницей.
День памяти братьев Алфановых в Новгороде. Вспоминают основателей Скольницкого монастыря: Никиту, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия.
18 мая
День памяти великомученицы Ирины Македонской почитают Ирину, которая проповедовала Христа среди язычников и терпела мучения.
Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского. Вспоминают день, когда нашли мощи Иакова, основателя монастыря на реке Тебзе.
19 мая
День памяти праведного Иова Многострадального (Иов Горошник). Иов — пример терпения перед испытаниями. Народное название связано с началом посева гороха.
День памяти преподобного Михея Радонежского. Ученик Сергия Радонежского, свидетель явления Богородицы.
День памяти мученика Варвара Луканского. Разбойник, обратившийся ко Христу, которому были прощены все грехи.
20 мая
Собор русских святогорцев Афона. Почитают 60 старцев монастыря Святого Пантелеимона на Афоне.
Явление Креста Господня в Иерусалиме. В 351 году в небе появился светящийся Крест, что привело к массовому обращению в христианство.
День памяти преподобного Нила Сорского. Вспоминают святого Нила, жившего на реке Сора и основавшего монастырь.
День памяти мученика Акакия. Сотник Акакий погиб за веру после жестоких пыток.
Праздники в конце месяца: Вознесение Господне, День памяти Мефодия и Кирилла
21 мая
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Половина пути от Пасхи до Троицы. День завершения праздника.
День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иван Долгий). Память Иоанна Богослова, автора Евангелия. В народе день называли «Долгим» за затяжные работы в полях.
День памяти преподобных Арсения и Пимена Печерских. Вспоминают киевских монахов Арсения и Пимена.
День памяти преподобного Арсения Великого. Память святого подвижника и учителя безмолвной молитвы.
22 мая
День памяти пророка Исаии. Исаия предсказал приход Христа и принял мученическую смерть.
День памяти преподобного Шио Мгвимского. Один из учеников святого Иоанна, основатель монастыря в Мгвиме.
Перенесение мощей святителя Николая (Никола Теплый). В память о перенесении мощей Николая Чудотворца. В народе праздник связывали с приходом тепла.
23 мая
День памяти апостола Симона Зилота. Память апостола Симона — горячего ревнителя веры.
День памяти святителя Симона Печерского. Вспоминают епископа Владимира-на-Клязьме.
День памяти блаженного Симона Юродивого. Святой Симон за подвиг юродства получил дар чудотворения.
24 мая
День памяти святых Мефодия и Кирилла. Создатели славянской письменности.
День памяти священномученика Мокия (Мокей Мокрый). Мокий пострадал за Христа. Народное название связано с дождями.
День памяти священномученика Иосифа Астраханского. Митрополит, погибший в 1918 году.
День памяти святителя Никодима. Переводчик и духовный писатель.
25 мая
День памяти священномученика Ермогена. Первый митрополит Казани, погибший от голода в 1612 году.
День памяти святителя Епифания. Чудотворец и исцелитель.
День памяти преподобного Дионисия Радонежского. Труды над исправлением богослужебных книг.
26 мая
День памяти мученицы Гликерии и мученика Лаодикия (Комарница). Первые комары — народная примета. День памяти христианских мучеников.
Перенесение мощей Макария Каневского. Мощи святого перенесли из Канева в Переяславль.
День памяти мученика Александра Римского. Александр пострадал за христианство.
27 мая
День памяти мученика Исидора Хиосского (Сидор Бокогрей). Потепление и окончание холодных ветров. Память святого Исидора.
День памяти блаженного Исидора Ростовского. Юродивый, предсказатель.
28 мая
Отдание Пасхи. Последний день празднования Светлого Христова Воскресения.
Предпразднство Вознесения Господня. Подготовка к празднику Вознесения.
День памяти преподобного Пахомия Великого (Пахом Теплый). Пахомий — один из основателей монастырской жизни. В народе день связан с приходом тепла.
День памяти царевича Димитрия Угличского и Московского. Память сына Ивана Грозного.
День памяти преподобного Евфросина. Создатель Спасо-Елеазаровского монастыря.
29 мая
Вознесение Господне. Христос вознесся на небо перед учениками.
День памяти преподобного Феодора Освященного (Федор Житник). Ученик Пахомия Великого. Народное название связано с окончанием срока посева хлебов.
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского. Праздник установлен в XVI веке.
30 мая
Попразднство Вознесения Господня. Праздничные дни продолжаются.
День памяти апостола Андроника и святой Юнии. Близкие апостола Павла, погибшие за веру.
День памяти преподобной Евфросинии Московской (Евдокия Свистунья). Вдова князя Дмитрия Донского, помогавшая строить храмы. День назван из-за сильных ветров.
31 мая
Память святых отцов семи Вселенских соборов. День в память о собраниях, определивших основы христианства.
День памяти мученика Феодота Корчемника и семи дев. Память мучеников, пострадавших при гонениях на христиан.
День памяти мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины. Пять мучеников, погибших за веру.
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