Когда в Тюмени отключат горячую воду в 2025 году. График

В Тюмени 20 мая стартует первый этап опрессовок
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В первую очередь, гидравлические испытания пройдут в Зареке и КПД
В первую очередь, гидравлические испытания пройдут в Зареке и КПД Фото:

В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду — с этой даты начнется подготовка к отопительному сезону. График опрессовок опубликован на сайте компании УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания пройдут в Зареке и КПД.

Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель. Горячую воду будут отключать по следующему графику:

  • с 20 мая по 2 июня — Зарека, КПД;
  • с 5 по 18 июня — Тюменская слобода, Комарово, Патрушева, Московский тракт, Восточный район;
  • с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
  • с 7 по 18 июля — центральная часть;
  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

Гидравлические испытания пройдут в семь этапов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.

График отключения горячей воды в Тюмени.
График отключения горячей воды в Тюмени.
Фото:

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В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду — с этой даты начнется подготовка к отопительному сезону. График опрессовок опубликован на сайте компании УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания пройдут в Зареке и КПД. Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель. Горячую воду будут отключать по следующему графику: Гидравлические испытания пройдут в семь этапов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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