В первую очередь, гидравлические испытания пройдут в Зареке и КПД
В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду — с этой даты начнется подготовка к отопительному сезону. График опрессовок опубликован на сайте компании УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания пройдут в Зареке и КПД.
Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель. Горячую воду будут отключать по следующему графику:
- с 20 мая по 2 июня — Зарека, КПД;
- с 5 по 18 июня — Тюменская слобода, Комарово, Патрушева, Московский тракт, Восточный район;
- с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
- с 7 по 18 июля — центральная часть;
- с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
Гидравлические испытания пройдут в семь этапов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.
График отключения горячей воды в Тюмени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!