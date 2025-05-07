Алиев не прилетит в Москву на День Победы

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев не прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Алиев не прилетит на парад Победы в Москву», — сообщил Ушаков журналистам. Его слова передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором подчеркнул значимость традиций дружбы и взаимовыручки, сложившихся между народами России и Азербайджана в годы Великой Отечественной войны. Российский лидер выразил признательность ветеранам и отметил, что эти традиции остаются основой для развития союзнических отношений между двумя странами.
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