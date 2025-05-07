Алиев не прилетит в Москву на День Победы

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Алиев не прилетит в Москву на День Победы
Алиев не прилетит в Москву на День Победы Фото:

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев не прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Алиев не прилетит на парад Победы в Москву», — сообщил Ушаков журналистам. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее президент России Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором подчеркнул значимость традиций дружбы и взаимовыручки, сложившихся между народами России и Азербайджана в годы Великой Отечественной войны. Российский лидер выразил признательность ветеранам и отметил, что эти традиции остаются основой для развития союзнических отношений между двумя странами.

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Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев не прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.  «Алиев не прилетит на парад Победы в Москву», — сообщил Ушаков журналистам. Его слова передает РИА Новости.  Ранее президент России Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором подчеркнул значимость традиций дружбы и взаимовыручки, сложившихся между народами России и Азербайджана в годы Великой Отечественной войны. Российский лидер выразил признательность ветеранам и отметил, что эти традиции остаются основой для развития союзнических отношений между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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