Аэропорт «Домодедово» возобновил свою работу

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Ограничение на вылет и полет воздушных рейсов действовали с утра 7 мая
Ограничение на вылет и полет воздушных рейсов действовали с утра 7 мая Фото:

Аэропорт «Домодедово» возобновил свою работу. Аэрогавань в штатном режиме осуществляет прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано. Для ожидающих вылета обеспечены комфортные условия пребывания», — сообщили представители аэропорта. 

В ряде российских аэропортов были введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. Меры затронули, в частности, воздушные гавани Москвы — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также аэропорты Сочи, Казани и некоторых других регионов. В результате часть авиарейсов была задержана либо отменена. Как сообщила Росавиация в среду утром, авиаперевозчики принимают меры по нормализации расписания.

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Аэропорт «Домодедово» возобновил свою работу. Аэрогавань в штатном режиме осуществляет прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.  Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано. Для ожидающих вылета обеспечены комфортные условия пребывания», — сообщили представители аэропорта.  В ряде российских аэропортов были введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. Меры затронули, в частности, воздушные гавани Москвы — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также аэропорты Сочи, Казани и некоторых других регионов. В результате часть авиарейсов была задержана либо отменена. Как сообщила Росавиация в среду утром, авиаперевозчики принимают меры по нормализации расписания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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