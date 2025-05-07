Аэропорт «Домодедово» возобновил свою работу. Аэрогавань в штатном режиме осуществляет прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано. Для ожидающих вылета обеспечены комфортные условия пребывания», — сообщили представители аэропорта.
В ряде российских аэропортов были введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. Меры затронули, в частности, воздушные гавани Москвы — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также аэропорты Сочи, Казани и некоторых других регионов. В результате часть авиарейсов была задержана либо отменена. Как сообщила Росавиация в среду утром, авиаперевозчики принимают меры по нормализации расписания.
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