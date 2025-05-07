Росстат сообщил о взлете цен на овощи в России

Росстат: в России овощи подорожали до 7% с начала мая
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Цены на лук в России выросли почти на 7%
Цены на лук в России выросли почти на 7% Фото:

В России с начала мая заметно подорожали овощи, а также выросли цены на некоторые виды мяса и другие востребованные продукты. Об этом сообщается в статистике Росстата.

«Лук репчатый [подорожал] — на 6,9%, капуста белокочанная — на 4,5%, свекла столовая — на 4,3%, морковь — на 3,7%, картофель — на 1,7%, яблоки — на 1,2%. Баранина, мясо кур, маргарин — на 0,9%. Рыба мороженая, свинина — на 0,5%», — передает данные статистики telegram-канал «Интерфакс. Рынки».

При этом цены на помидоры снизились почти на четыре процента, а на огурцы на восемь. Подешевели и некоторые фрукты: бананы теперь стоят на один процент меньше. 

Кроме того, согласно данным Росстата, в России замедлилась инфляция. Как свидетельствует обзор «О текущей ценовой ситуации», подготовленный Министерством экономического развития, по состоянию на 5 мая годовой темп инфляции в России снизился до 10,21%. Для сравнения, неделей ранее данный показатель находился на уровне 10,34%.

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В России с начала мая заметно подорожали овощи, а также выросли цены на некоторые виды мяса и другие востребованные продукты. Об этом сообщается в статистике Росстата. «Лук репчатый [подорожал] — на 6,9%, капуста белокочанная — на 4,5%, свекла столовая — на 4,3%, морковь — на 3,7%, картофель — на 1,7%, яблоки — на 1,2%. Баранина, мясо кур, маргарин — на 0,9%. Рыба мороженая, свинина — на 0,5%», — передает данные статистики telegram-канал «Интерфакс. Рынки». При этом цены на помидоры снизились почти на четыре процента, а на огурцы на восемь. Подешевели и некоторые фрукты: бананы теперь стоят на один процент меньше.  Кроме того, согласно данным Росстата, в России замедлилась инфляция. Как свидетельствует обзор «О текущей ценовой ситуации», подготовленный Министерством экономического развития, по состоянию на 5 мая годовой темп инфляции в России снизился до 10,21%. Для сравнения, неделей ранее данный показатель находился на уровне 10,34%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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